Golul lui Darius Olaru din Basel – FCSB, votat în topul Europa League pentru sezonul 2025-2026

Sezonul din Europa League s-a terminat după finala dintre Aston Villa şi Freiburg, câştigată de englezi, 3-0, iar acum cei de la UEFA au anuţat cum au votat fanii în privinţa celui mai frumos gol al competiţiei.

Între primele 10 goluri şi-a făcut loc şi reuşita lui Darius Olaru din partida pe care FCSB o pierdea la Basel, 1-3.

Care e cel mai frumos gol al anului din Europa League

Golul argentinianului Emiliano Buendia, de la Aston Villa, în finala cu SC Freiburg de la Istanbul, a fost ales de fani cel mai frumos gol al sezonului 2025/2026 al Europa League la fotbal, a informat miercuri UEFA. Selecţia a fost determinată printr-un vot al fanilor, în care suporterii au ales golul lui Buendia dintre cele zece opţiuni selectate de Grupul de Observatori Tehnici al UEFA.

După ce coechipierul său, Youri Tielemans, a deschis scorul, gol care s-a clasat pe locul al doilea în votul fanilor, abilul atacant argentinian a reuşit apoi un şut cu boltă cu piciorul stâng, de la marginea careului mare, care a ajuns în vinclul porţii, făcând inutilă intervenţia portarului german Noah Atubolu.

Podiumul a fost completat de spaniolul Miguel Rodriguez, atacantul lui Utrecht, cu golul său împotriva lui Real Betis Sevilla în faza ligii din Europa League.