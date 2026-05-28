Golul lui Darius Olaru din Basel – FCSB, votat în topul Europa League pentru sezonul 2025-2026

Sezonul din Europa League s-a terminat după finala dintre Aston Villa şi Freiburg, câştigată de englezi, 3-0, iar acum cei de la UEFA au anuţat cum au votat fanii în privinţa celui mai frumos gol al competiţiei.
Între primele 10 goluri şi-a făcut loc şi reuşita lui Darius Olaru din partida pe care FCSB o pierdea la Basel, 1-3.
Care e cel mai frumos gol al anului din Europa League
Golul argentinianului Emiliano Buendia, de la Aston Villa, în finala cu SC Freiburg de la Istanbul, a fost ales de fani cel mai frumos gol al sezonului 2025/2026 al Europa League la fotbal, a informat miercuri UEFA. Selecţia a fost determinată printr-un vot al fanilor, în care suporterii au ales golul lui Buendia dintre cele zece opţiuni selectate de Grupul de Observatori Tehnici al UEFA.
După ce coechipierul său, Youri Tielemans, a deschis scorul, gol care s-a clasat pe locul al doilea în votul fanilor, abilul atacant argentinian a reuşit apoi un şut cu boltă cu piciorul stâng, de la marginea careului mare, care a ajuns în vinclul porţii, făcând inutilă intervenţia portarului german Noah Atubolu.
Podiumul a fost completat de spaniolul Miguel Rodriguez, atacantul lui Utrecht, cu golul său împotriva lui Real Betis Sevilla în faza ligii din Europa League.
Golul lui Darius Olaru, în topul celor mai frumoase reuşite din Europa League.
Pentru Grupul de Observatori Tehnici al UEFA, golul lui Buendia a fost doar a cincea opţiune în clasamentul său, în care podiumul a fost ocupat de Jones El-Abdellaoui (Celta Vigo), cu un voleu senzaţional contra lui Ludogoreţ, Miguel Rodriguez (Utrecht) şi Sandro Lauper (Young Boys Berna), pentru voleul din meciul cu VfB Stuttgart.
Mijlocaşul român Darius Olaru (FCSB) a ocupat locul 9 în acest top al specialiştilor, pentru golul din voleu în meciul cu FC Basel, desemnat de UEFA cel mai frumos din faza ligii. Bucureştenii au pierdut confruntarea, 1-3, în ciuda reuşitei excelentă a mijlocaşului român, notează agerpres.
- Prinţul William a băut bere cu jucătorii lui Aston Villa, după succesul uriaş din Europa League
- Emiliano Martinez a jucat finala Europa League cu un deget rupt
- Gluma serii după ce Aston Villa a câștigat Europa League: “Sperăm că Prințul William va scoate cardul la final”
- Doar 3 antrenori au mai reușit asta. Unai Emery, într-un club select după ce a câștigat Europa League a 5-a oară
- Prinţul William, mesaj superb după victoria uriaşă a lui Aston Villa: “O seară incredibilă, felicitări enorme”