Andrei Raţiu, scenariu negru după ce Rayo a pierdut finala cu Crystal Palace: “Păcat că o se se rupă”

Andrei Raţiu a fost integralist în finala Conference League, dintre Crystal Palace şi Rayo Vallecano, care a fost câştigată de englezi, 1-0, după un gol marcat de Jean-Phillipe Mateta.

Românul nu şi-a putut ajuta echipa, care în cele din urmă a fost învinsă e britanici, iar acum fundaşul dreapta îşi exprimă dezamăgirea la finalul partidei.

Andrei Raţiu, dezamăgit după înfrângerea din finala Conference League: “Păcat că o să se rupă”

Într-un interviu dat după fluierul final, Andrei Raţiu nu şi-a ascuns regretul şi a avut un mesaj negativist cu privire la viitorul echipei. Românul spune că e de părere că mulţi jucători vor pleca de la trupa iberică şi o calificare într-o finală de cupă europeană o să fie imposibil de repetat.

”Cred că a fost o partidă strânsă. Păcat că ne-au marcat acel gol din nimic. E adevărat că au mai avut două ocazii, dar cred că puteam duce meciul în prelungiri și să vedem ce se întâmplă. (n.r. unde s-a făcut diferența?) Cred că am pierdut mijlocul puțin. Poate că ne simțeam puțin dominați, dar era un meci mai bun de 0-0. Nu am fost buni în careu și cred că acolo s-a făcut diferența.

În acești trei ani cred că am fost o familie, un grup care nu se va mai repeta. Păcat că o să se rupă. Cred că am făcut istorie pentru club, chiar dacă nu am câștigat. Din păcate, s-a terminat. (n.r. despre sezon) Cred că am terminat bine. Am avut anumite probleme cu clubul până prin ianuarie (n.r. legat de prelungire)”, a spus Andrei Raţiu pentru Digi Sport.