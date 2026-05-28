Andrei Raţiu, scenariu negru după ce Rayo a pierdut finala cu Crystal Palace: “Păcat că o se se rupă”

Andrei Raţiu a fost integralist în finala Conference League, dintre Crystal Palace şi Rayo Vallecano, care a fost câştigată de englezi, 1-0, după un gol marcat de Jean-Phillipe Mateta.
Românul nu şi-a putut ajuta echipa, care în cele din urmă a fost învinsă e britanici, iar acum fundaşul dreapta îşi exprimă dezamăgirea la finalul partidei.
Andrei Raţiu, dezamăgit după înfrângerea din finala Conference League: “Păcat că o să se rupă”
Într-un interviu dat după fluierul final, Andrei Raţiu nu şi-a ascuns regretul şi a avut un mesaj negativist cu privire la viitorul echipei. Românul spune că e de părere că mulţi jucători vor pleca de la trupa iberică şi o calificare într-o finală de cupă europeană o să fie imposibil de repetat.
”Cred că a fost o partidă strânsă. Păcat că ne-au marcat acel gol din nimic. E adevărat că au mai avut două ocazii, dar cred că puteam duce meciul în prelungiri și să vedem ce se întâmplă. (n.r. unde s-a făcut diferența?) Cred că am pierdut mijlocul puțin. Poate că ne simțeam puțin dominați, dar era un meci mai bun de 0-0. Nu am fost buni în careu și cred că acolo s-a făcut diferența.
În acești trei ani cred că am fost o familie, un grup care nu se va mai repeta. Păcat că o să se rupă. Cred că am făcut istorie pentru club, chiar dacă nu am câștigat. Din păcate, s-a terminat. (n.r. despre sezon) Cred că am terminat bine. Am avut anumite probleme cu clubul până prin ianuarie (n.r. legat de prelungire)”, a spus Andrei Raţiu pentru Digi Sport.
Rămâne Andrei Raţiu la Rayo Vallecano?
Nici viitorul lui Andrei Raţiu nu pare decis, asta pentru că fundaşul dreapta a fost ales în echipa sezonului din Spania şi evoluţiile sale au atras astfel atenţia unor formaţii mai bine cotate, care l-ar putea transfera în această vară.
Jucătorul ar fi inclusiv în atenţia Barcelonei, însă catalanii sunt acum în negocieri pentru alte ţinte, cum ar fi Anthony Gordon sau Julian Alvarez. Cei de la Rayo ar urma să încaseze pentru Raţiu 25 de milioane de euro, asta dacă i se va achita clauza de reziliere.
