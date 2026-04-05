Dennis Man e campion în Olanda! PSV a cucerit al 27-lea titlu din istorie

Dennis Man are motive de sărbătoare, după ce PSV a cucerit titlul în Olanda. Echipa internaţionalului român a defilat în acest sezon din Eredivisie şi a pus mâna pe trofeu în etapa cu numărul 29.
PSV câştigase sâmbătă seară meciul de pe teren propriu cu Utrecht, scor 4-3, dar nu era matematic campioană. Elevii lui Peter Bosz au aşteptat rezultatul meciului dintre Volendam şi Feyenoord.
Dennis Man e campion al Olandei! PSV a cucerit titlul, după remiza lui Feyenoord
PSV avea nevoie ca Feyenoord să nu câştige în deplasarea de duminică, iar acest lucru s-a întâmplat. Ocupanta locului secund a remizat pe terenul lui Feyenoord, iar titlul a mers la Eindhoven.
Echipa lui Dennis Man are 71 de puncte, cu cinci etape înainte de finalul sezonului, în timp ce Feyenoord, echipa de pe locul 2, are 54 de puncte. Sezonul lui Feyenoord nu s-a încheiat însă, în condiţiile în care luptă cu Nijmegen, Twente şi Ajax pentru locul 2, poziţie care duce direct în grupa principală din Champions League. Iar lupta este strânsă, fiind doar 4 puncte faţă de Twente şi 6 faţă de Ajax. Nijmegen este pe locul 3, cu 53 de puncte.
𝐁𝐀𝐂𝐊-𝐓𝐎-𝐁𝐀𝐂𝐊-𝐓𝐎-𝐁𝐀𝐂𝐊 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝚰𝐎𝐍𝐒 😍#HierInHetZuiden pic.twitter.com/tBeae2sEjx
— PSV (@PSV) April 5, 2026
Revenind la Dennis Man, internaţionalul român îşi trece în palmares un nou trofeu, după Cupa României cu FCSB din 2020 şi trofeul primit pentru că Parma a încheiat pe primul loc în Serie B în 2024, când a promovat în Serie A.
Dennis Man are în acest moment 6 goluri marcate şi 6 pase decisive în tricoul lui PSV, în cele 23 de meciuri din Eredivisie. Românul mai are 2 goluri în Champions League şi alte 2 reuşite în Cupa Olandei.
PSV a cucerit al 27-lea titlu din istoria sa şi şi-a doborât propriul record. Până acum, echipa câştigase cel mai devreme titlul pe 8 aprilie, în sezonul 1977/78.
Dennis Man a ajuns în luna august 2025 la PSV, atunci când olandezii au plătit 8,5 milioane de euro pentru transferul său de la Parma
- 13 milioane de euro este cota de piaţă a lui Dennis Man în acest moment, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
