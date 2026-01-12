Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Derapaj după victoria Barcelonei din Supercupa Spaniei. Gesturile făcute de un star al catalanilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Derapaj după victoria Barcelonei din Supercupa Spaniei. Gesturile făcute de un star al catalanilor
Foto

Derapaj după victoria Barcelonei din Supercupa Spaniei. Gesturile făcute de un star al catalanilor

Andrei Nicolae Publicat: 12 ianuarie 2026, 8:39

Comentarii
Derapaj după victoria Barcelonei din Supercupa Spaniei. Gesturile făcute de un star al catalanilor

Barcelona, celebrând victoria din Supercupă / Profimedia

Pau Cubarsi a fost în centrul atenţiei presei din Spania după ce Barcelona a câştigat Supercupa Spaniei contra marii rivale Real Madrid, scor 3-2. Tânărul de 18 ani din defensiva catalanilor a fost surprins după fluierul final făcând gesturi obscene înspre cineva din tribună, în zona aceea aflându-se cel mai probabil suporteri ai echipei “blanco”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Barcelona și-a adjudecat duminică seara cea de-a 16-a Supercupă a Spaniei din istoria clubului, după ce a învins-o cu scorul de 3-2 pe Real Madrid într-un nou El Clasico extrem de spectaculos. “Dubla” lui Raphinha și reușita lui Lewandowski au adus victoria catalanilor, în timp ce pentru echipa lui Xabi Alonso au punctat Vinicius și Gonzalo Garcia.

Pau Cubarsi, de necontrolat după victoria din Supercupă

Imediat după fluierul final al partidei din Jeddah, Pau Cubarsi a oferit un moment controversat care a apărut în Marca, cotidianul “de casă” al celor de la Real Madrid. Pe imaginile apărute pe conturile oficiale ale publicației iberice este surprinsă bucuria catalanilor, dar și un gest obscen al tânărului fundaș.

Gestul făcut de Pau Cubarsi / X @marca
Gestul făcut de Pau Cubarsi

Jurnaliștii de la Marca nu s-au pronunțat cu privire la persoanele înspre care se îndreaptă injuriile lui Cubarsi, însă cel mai probabil este vorba de suporteri ai Realului, ținând cont de rivalitatea încinsă între cele două cluburi. Un alt jucător al Barcei, Fermin Lopez, a fost și el surprins de camerele celor de la Movistar în timp ce a intrat în conflict cu o parte din fanii madrileni.

Elevii lui Flick deja erau în fața unei peluze și celebrau trofeul câștigat, moment în care mijlocașul a început să adreseze injurii ce nu pot fi reproduse și să spună: “Duceți-vă acasă“.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul din România unde taxa pe gunoi poate ajunge peste 1.000 de lei. Sunt majorări de 75%
Observator
Oraşul din România unde taxa pe gunoi poate ajunge peste 1.000 de lei. Sunt majorări de 75%
Bombă în SuperLiga: Rapid ar putea rămâne fără Alex Dobre! Echipa care îl vrea cu orice preț: „Ofertă serioasă”
Fanatik.ro
Bombă în SuperLiga: Rapid ar putea rămâne fără Alex Dobre! Echipa care îl vrea cu orice preț: „Ofertă serioasă”
10:56
Ce lovitură ar fi! Alex Dobre poate pleca de la Rapid. Ce ofertă au primit giuleștenii
10:54
Jaqueline Cristian, declaraţie de mare campioană după victoria uriaşă cu Ekaterina Alexandrova
10:33
Gigi Becali s-a răzgândit. Anunțul făcut de Mihai Stoica despre transferurile de la FCSB
10:08
Jaqueline Cristian, victorie uriașă la Adelaide. A învins locul 11 mondial și e în optimile competiției
10:04
Patronul Aurelio De Laurentiis a ieşit la rampă după Inter – Napoli 2-2. “Şi fără 9 jucători”
9:46
“Ești nebun?!”. Momentul în care Lamine Yamal a cedat în Supercupa Spaniei chiar în fața unui coleg de națională
Vezi toate știrile
1 Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. CFR Cluj și-a adus fundaș central 3 EXCLUSIV“Am ajuns unde nu voiam”. Verdict îngrijorător după transferul lui Adrian Șut de la FCSB 4 VIDEOTratative în parcare. Se pregăteşte transferul unui jucător al Rapidului! 5 O legendă a Craiovei îl face praf pe Loţi Boloni: “Vârsta îi joacă feste! Balaci a fost mult mai valoros decât el” 6 Dan Nistor a dezvăluit care este marele regret al carierei sale: „N-aş mai merge acolo”
Citește și