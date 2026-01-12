Derapaj după victoria Barcelonei din Supercupa Spaniei. Gesturile făcute de un star al catalanilor - Antena Sport

Pau Cubarsi a fost în centrul atenţiei presei din Spania după ce Barcelona a câştigat Supercupa Spaniei contra marii rivale Real Madrid, scor 3-2. Tânărul de 18 ani din defensiva catalanilor a fost surprins după fluierul final făcând gesturi obscene înspre cineva din tribună, în zona aceea aflându-se cel mai probabil suporteri ai echipei “blanco”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Barcelona și-a adjudecat duminică seara cea de-a 16-a Supercupă a Spaniei din istoria clubului, după ce a învins-o cu scorul de 3-2 pe Real Madrid într-un nou El Clasico extrem de spectaculos. “Dubla” lui Raphinha și reușita lui Lewandowski au adus victoria catalanilor, în timp ce pentru echipa lui Xabi Alonso au punctat Vinicius și Gonzalo Garcia.

Pau Cubarsi, de necontrolat după victoria din Supercupă

Imediat după fluierul final al partidei din Jeddah, Pau Cubarsi a oferit un moment controversat care a apărut în Marca, cotidianul “de casă” al celor de la Real Madrid. Pe imaginile apărute pe conturile oficiale ale publicației iberice este surprinsă bucuria catalanilor, dar și un gest obscen al tânărului fundaș.

Jurnaliștii de la Marca nu s-au pronunțat cu privire la persoanele înspre care se îndreaptă injuriile lui Cubarsi, însă cel mai probabil este vorba de suporteri ai Realului, ținând cont de rivalitatea încinsă între cele două cluburi. Un alt jucător al Barcei, Fermin Lopez, a fost și el surprins de camerele celor de la Movistar în timp ce a intrat în conflict cu o parte din fanii madrileni.

Elevii lui Flick deja erau în fața unei peluze și celebrau trofeul câștigat, moment în care mijlocașul a început să adreseze injurii ce nu pot fi reproduse și să spună: “Duceți-vă acasă“.