Barcelona - Real Madrid 3-2. Catalanii câștigă Supercupa Spaniei după un „thriller” la Jeddah - Antena Sport

Min. 56: Vinicius apare iarăși la finalizare și șutează pe centrul porții, mingea este deviată și se duce peste poartă.

Min. 51: Ocazie pentru Real Madrid! Vinicius Junior trage tare din marginea careului, mingea este respinsă cu dificultate de Joan Garcia.

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză la Jeddah!

Min. 45+6: GOL REAL MADRID! Incredibil! Gonzalo Garcia egalează pe tabelă, după o lovitură de colț la care madrilenii au lovit bara de două ori.

Min. 45+4: GOL BARCELONA! Lewandowski duce scorul la 2-1 pentru catalani, cu o execuție superbă.

Min. 45+2: GOOOL REAL MADRID! Vinicius Junior restabilește egalitatea cu un gol fantastic, după o acțiune personală superbă!

Min. 45: Prima repriză este prelungită cu trei minute.

Min. 41: Barcelona trece pe lângă golul de 2-0. Fermin Lopez trage în forță la colțul scurt, dar Courtois răspunde cu o super-intervenție.

Min. 36: GOL BARCELONA! Raphinha deschide scorul cu un șut perfect la colțul lung.

Min. 35: Uluitoare șansă de gol pentru Barcelona! Raphinha a primit o pasă senzațională de la Yamal, dar finalizarea brazilianului a fost una catastrofală.

Min. 33: Mare ocazie de gol pentru Real Madrid! Gonzalo Garcia a luat o acțiune pe cont propriu, însă acesta a finalizat slab, în brațele lui Joan Garcia.

Min. 27: Șansă importantă de gol pentru deținătoarea trofeului! Raphinha trage tare din interiorul careului, dar balonul este respins de Courtois.

Min. 15: Vine și replica Barcelonei! Eric Garcia reia cu capul în urmei unei lovituri de colț, mingea însă îl lovește pe Carreras.

Min. 14: Prima șansă de gol a partidei le aparține celor de la Real Madrid. Vinicius Junior a scăpat singur spre poarta adversă, dar șutul acestuia a fost reținut fără probleme de Joan Garcia.

Min. 10: Fără ocazii de poartă după primele zece minute. Se dau lupte grele la zona de la centrul terenului.

Min. 1: Start de meci! Atmosferă senzațională la Jeddah!

FC BARCELONA (4-2-3-1) : J. Garcia – Kounde, Cubarsi, E. Garcia, Balde – Pedri, De Jong – Yamal, Raphinha, F. Lopez – Lewandowski. Rezerve: Szczesny, Ter Stegen – Araujo, Bardghji, Bernal, Casado, Marques, Martin, Olmo, Rashford, F. Torres. Antrenor : Hans-Dieter Flick

: J. Garcia – Kounde, Cubarsi, E. Garcia, Balde – Pedri, De Jong – Yamal, Raphinha, F. Lopez – Lewandowski. Szczesny, Ter Stegen – Araujo, Bardghji, Bernal, Casado, Marques, Martin, Olmo, Rashford, F. Torres. : Hans-Dieter Flick REAL MADRID (4-4-2): Courtois – Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras – Camavinga, Tchouameni, Bellingham – Rodrygo, Vinicius Jr, Garcia. Rezerve: Lunin – Alaba, Carvajal, Ceballos, F. Garcia, Guler, D. Jimenez, Mastantuono, Mbappe, Pitarch, Rudiger. Antrenor: Xabi Alonso

Aceasta va fi a doua întâlnire din sezonul 2025/26 dintre Barcelona şi Real Madrid. Pe 26 octombrie, Real Madrid s-a impus pe Santiago Bernabeu cu 2-1.

Sezonul trecut, Barcelona şi Real Madrid s-au întâlnit de patru ori, iar catalanii s-au impus de fiecare dată. În finala Supercupei Spaniei din urmă cu un an, echipa lui Hansi Flick a câştigat cu 5-2.

În acest moment, Barcelona are o serie impresionantă, de 9 victorii la rând, în timp ce Real Madrid are o serie de 5 victorii consecutive.

𝐈𝐓’𝐒 𝐄𝐋 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐈𝐂𝐎 𝐅𝐎𝐑 𝐀 𝐓𝐑𝐎𝐏𝐇𝐘 🏆🇪🇸

Barcelona and Real Madrid go head-to-head to decide who will win their first trophy of the year 🥵

The last 4 El Clásico finals in the Spanish Super Cup:

Barcelona 🏆🏆

Real Madrid 🏆🏆

𝗪𝗛𝗢’𝗩𝗘 𝗬𝗢𝗨 𝗚𝗢𝗧? 👀 pic.twitter.com/7kFfUrbPsQ

— 433 (@433) January 10, 2026

În această competiţie, Barcelona şi Real Madrid sunt răsplătite cu câte 6 milioane de euro, în timp ce Atletico Madrid şi Athletic Bilbao vor primi câte 2 milioane, doar pentru participare. Pe lângă aceste sume, câştigătoarea va mai primi 3 milioane de euro, în timp ce finalista va mai încasa 2 milioane de euro.

Kylian Mbappe, cel care a avut probleme medicale în ultima vreme, ratând meciurile cu Betis şi Atletico Madrid, s-a recuperat pentru acest meci.

Echipele probabile: