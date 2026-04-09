Echipa din mega-orașul de 5 miliarde de dolari a ajuns la 100 de victorii în țară! CR7 & Co, singurii care au oprit-o

Echipa înființată în aprilie 2023 de către Gurbanguly Berdimuhamedow, dictatorul din Turkmenistan care în 2022 și-a numit fiul, Serdar, în funcția de președinte, bate toate recordurile pe plan intern. În prima etapă a noului sezon din Ýokary Liga, campionatul din Turkmenistan, a învins-o cu 7-1 pe Merw Mary.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu această victorie, FK Arkadag a ajuns la 100 de succese consecutive în competițiile interne, potrivit The Sweeper . Practic, de la fondare și până acum, formația din Arkadag a câștigat toate meciurile oficiale jucate în competițiile din Turkmenistan!

„Calul Alb” bate și transferă tot!

În această perioadă, gruparea cunoscută drept „Calul Alb” a câștigat trei titluri și trei cupe. În stagiunea trecută, a avut un bilanț de 28 de victorii în 28 de etape și golaveraj de 105-15! Cu două sezoane în urmă, supremația lui Arkadag a fost și mai copleșitoare: 30 de jocuri, evident, tot atâtea victorii, și golaveraj 147-20. De fiecare dată, vedeta și golgheterul echipei a fost Didar Durdyýew, cu 27 și respectiv 31 de goluri marcate!

Echipă a sistemului autoritar din țară, Arkadag a intrat direct în prima ligă turkmenă, imediat după ce a fost înființată. Mai mult, a „pescuit” cei mai buni jucători din țară, de la echipele rivale, iar perioada de transferuri a fost prelungită tocmai pentru ca echipa lui Berdîmuhamedov să-și facă lotul! Chiar starul Durdyýew a fost transferat de la rivala Ahal FK, după ce „a primit o ofertă de nerefuzat”, după cum relata presa regimului.

Mai greu în Asia: eliminați de echipa lui Cristiano Ronaldo

Dacă în Turkmenistan a demolat tot ce i-a ieșit în cale, „Calul Alb” a întâmpinat ceva probleme în competițiile continentale din Asia. În 2025, a pierdut de două ori în fața lui Al-Arabi, din Kuwait, în AFC Challenge League. Totuși, a reușit până la urmă să câștige competiția, după o finală cu Preah Khan Reach Svay Rieng, din Cambodgia.