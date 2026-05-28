Mihai Stoica a făcut Dream Team-ul Ligii 1. Câţi jucători sunt de la FCSB în echipa de 17 milioane de euro

Mihai Stoica a construit cea mai bună echipă a acestui sezon de Liga 1. În urma ratării play-off-ului, echipa lui Meme, FCSB, nu are decât doi reprezentanţi, Florin Tănase şi Darius Olaru.
Surpriza acestei campanii, U Cluj, are patru jucători aleşi de Stoica în Dream Team-ul său, pe Gertmonas, Chipciu, Stanojev şi Lukic. Campioana Craiova e reprezentată de Mora şi Romanchuk, în timp ce de la rivala Dinamo sunt prezenţi Boateng şi Gnahore.
FC Argeş îl are şi ea pe Bettaieb, în timp ce de la rivala Rapid nu există niciun fotbalist care să fi meritat să prindă primul 11, în opinia lui Mihai Stoica.
Gertmonas (U Cluj) – Mora (Craiova), Boateng (Dinamo), Romanchuk (Craiova), Chipciu (U Cluj) – Gnahore (Dinamo), Tănase (FCSB), Olaru (FCSB) – Stanojev (U Cluj), Lukic (U Cluj), Bettaieb (FC Argeș)
În total, conform site-ului de profil Transfermarkt, primul 11 al lui Mihai Stoica e cotat la 16.85 milioane de euro. Darius Olaru are cea mai bună cotă din echipa lui Meme (5 milioane de euro), fiind urmat de Tănase şi Romanchuk, ambii cotaţi la 2 milioane de euro.
