A scris istorie chiar în faţa lui Andrei Raţiu: e primul jucător care câştigă două trofee europene în acelaşi sezon

Evann Guessand a scris istorie miercuri seară, după finala Conference League dintre Crystal Palace şi Rayo Vallecano (1-0). Atacantul de 24 de ani din Coasta de Fildeş a reuşut o performanţă unică în istoria cupelor europene.

Africanul cotat la 28 de milioane de euro a devenit primul jucător din istorie care câştigă două trofee europene în acelaşi sezon, Europa League cu Aston Villa şi Conference League cu Crystal Palace.

El va primi ambele medalii, după ce a evoluat 7 meciuri în Europa Leaague pentru Villa, în care a şi marcat două goluri, şi 6 meciuri în Conference League pentru Palace, în care şi-a trecut în cont un gol.

Evann Guessand a fost împrumutat la începutul anului de la Aston Villa la Crystal Palace şi va reveni sub comanda lui Unai Emery în această vară. Sezonul excelent i-a adus şi convocarea în lotul Coastei de Fildeş pentru World Cup 2026.