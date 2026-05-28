A scris istorie chiar în faţa lui Andrei Raţiu: e primul jucător care câştigă două trofee europene în acelaşi sezon

Evann Guessand a scris istorie miercuri seară, după finala Conference League dintre Crystal Palace şi Rayo Vallecano (1-0). Atacantul de 24 de ani din Coasta de Fildeş a reuşut o performanţă unică în istoria cupelor europene.
Africanul cotat la 28 de milioane de euro a devenit primul jucător din istorie care câştigă două trofee europene în acelaşi sezon, Europa League cu Aston Villa şi Conference League cu Crystal Palace.
El va primi ambele medalii, după ce a evoluat 7 meciuri în Europa Leaague pentru Villa, în care a şi marcat două goluri, şi 6 meciuri în Conference League pentru Palace, în care şi-a trecut în cont un gol.
Evann Guessand a fost împrumutat la începutul anului de la Aston Villa la Crystal Palace şi va reveni sub comanda lui Unai Emery în această vară. Sezonul excelent i-a adus şi convocarea în lotul Coastei de Fildeş pentru World Cup 2026.
Crystal Palace a câştigat Conference League, miercuri seară, la Leipzig, învingând în finală echipa lui Andrei Raţiu, Rayo Vallecano. Jucătorul român a evoluat pe toată durata partidei.
La Leipzig, în finala dintre cele două debutante, prima ocazie importantă a aparţinut spaniolilor, în minutul 25, când Alemao a reluat puţin pe lângă poartă centrarea lui Pep Chavarria. În minutul 39 centrarea lui De Frutos a ajuns la Alvaro Garcia, acesta a aşezat mingea pentru şutul lui Unai Lopez, însă „bomba” acestuia a trecut pe lângă stâlpul porţii lui Henderson.
Replica englezilor a venit de la lovitura de cap a lui Tyrick Mitchell, în minutul 45+1, şi la pauză a fost scor alb. Elevii lui Glasner au deschis scorul în minutul 51, când portarul Batalla a respins şutul lui Adam Wharton şi Mateta a fost pe fază, marcând. Cinci minute mai târziu Yeremy Pino a executat o lovitură liberă şi mingea a lovit două din barele porţii lui Batalla.
Ismaila Sarr a trimis în plasa laterală, în minutul 64, iar Andrei Raţiu a avut o incursiune în minutul 78, intrând în careu, însă nu s-a descurcat în faţa porţii. S-a terminat Crystal Palace – Rayo Vallecano 1-0 şi englezii cuceresc pentru prima oară un trofeu european, în timp ce Andrei Raţiu se mulţumeşte doar cu calitatea de finalist.
