“Va semna pe doi ani!” Cu cine a bătut Mihai Stoica palma. Un alt jucător e OUT: “Nu va mai fi”

Marius Ianuli şi Mihai Stoica, la antrenamentul oficial al FCSB-ului înainte de meciul cu Dinamo Zagreb / Sport Pictures

FCSB a decis să renunţe la Baba Alhassan. El are o problemă personală şi a părăsit echipa înainte de derby-ul cu Dinamo. Mihai Stoica a anunţat că oricum acesta nu se va mai întoarce, pentru că devine liber de contract în această vară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Altfel, şi Miculescu absentează cu Dinamo. „Crețu va juca, iar Miculescu nu va juca. Poate va fi pe bancă. Baba Alhassan nu mai este la FCSB și nu va mai fi deloc. Are o problemă, trebuie să fie alături de familie. Chiar nu avea cum să mai stea”, a declarat MM Stoica, la Prima Sport.

Cu toate că Gigi Becali a declarat în dese rânduri că vrea să renunţe la Mihai Popescu, acum patronul a decis să-i acorde un nou contract, după ce jucătorul a revenit pe teren. Mihai Popescu va semna un nou contract pe 2 ani.

„Mihai Popescu va semna mâine prelungirea pe 2 ani. Eu sunt chiar foarte mulțumit, pentru că ne-a impresionat pe toți cu revenirea asta extrem de rapidă. Noi credeam că nu va mai juca. Ne-a surprins pe toți.

Probabil că va continua și Ngezana. Deocamdată nu se gândește nimeni la asta. La Popescu, fiind titular, era important să știm că va rămâne aici și nu se gândește, ca orice jucător la ultimul meci, la ce va urma. Are un motiv de stres în minus. Are contract bun, semnat pe încă 2 ani”, a mai spus Mihai Stoica.