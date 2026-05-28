Trăiește Hamilton o a doua tinerețe? Concluzia lui Adrian Georgescu

La Marele Premiu al Canadei am asistat la o premieră: este primul loc secund ocupat de Lewis Hamilton într-o cursă clasică pentru Ferrari. Mai interesant decât atât: septuplul campion mondial și-a dominat clar colegul, pe Charles Leclerc, ceea ce nu s-a prea mai întâmplat până acum.
Lewis a fost al cincilea la calificările pentru sprint, Charles al șaselea. În cursă, pozițiile celor doi s-au inversat. În calificările pentru cursa mare, Lewis a fost al cincilea, Charles al optulea. Englezul a terminat Marele Premiu pe locul secund, monegascul pe patru.
Care sunt explicațiile?
În primul rând, Lewis adoră acest traseu, Leclerc îl detestă. Englezul a triumfat de 7 ori la Montreal, unde a obținut inclusiv prima sa victorie în F1. Leclerc nu a câștigat niciodată pe Circuitul Gilles Villeneuve.
Cel mai prost weekend pentru Leclerc
„A fost cel mai prost weekend al meu de când sunt în Formula 1. Stilul meu nu se potrivește cu ritmul acestor viraje”, a explicat Leclerc. El e un pilot care preferă piste cu viraje fluide și viteză susținută, unde frânarea se poate face progresiv, menținând presiunea pe frână la intrarea în viraj. Circuitul Gilles Villeneuve e o pistă de tip stop and go. Se frânează brutal și se accelerează rapid. Este posibil ca această pistă să fie și una cu ghinion pentru Leclerc, sau anunțatele lui probleme să fie semnul unei „predicții autoîmplinite”, adică a unei probleme psihologice.
Monegascul s-a plâns în acest weekend și de probleme cu frânele, semn că nu a reușit să optimizeze acsst capitol. Înainte de Q3, a spus că mașina era atât de instabilă, încât fie avea să-și mențină poziția a opta, fie avea să se izbească de zid.
Temperaturile scăzute au influențat jocul După cum observă cei de la Formula Passion, weekend-ul canadian a fost primul din 2026 în care s-a vorbit mult despre intervalul optim de temperatură în care funcționează pneurile. Configurația pistei a eliminat aproape complet problemele de gestionare ale energiei. Temperaturile foarte scăzute au făcut ca acest interval de temperatură să fie greu de atins. Cei de la Mercedes, de pildă, au încercat să încălzească gumele folosind direcționarea aerului fierbinte dinspre frâne spre anvelope. În anii trecuți, și Ferrari a încercat acest lucru în Canada, însă au fost mai degrabă probleme decât beneficii.
Un traseu pe gustul lui Lewis
În același timp, este exact tipul de pistă care îi place lui Hamilton, un as al frânărilor în ultimul moment. Englezul spune că faptul că nu s-a mai antrenat în simulator a contribuit la progresul lui. Că mașinăria virtuală mai mult îl deruta. E posibil, dar cred, mai degrabă, că alți doi factori sunt mai importanți.
În primul rând, SF-26 e primul monopost Ferrari care e construit ținându-se cont de dorințele și de stilul de pilotaj al lui Hamilton.
În al doilea rând, Lewis a mulțumit după cursă echipei sale de ingineri, care a făcut o treabă extraordinară, și a spus că în sfâșit are echipa pe care și-a dorit-o. La ce se referă?
Hamilton are echipa pe care și-a dorit-o
Țineți minte cu siguranță nenumăratele schimburi de replici acre din sezonul trecut schimbate prin radio de Hamilton cu inginerul lui de curse de atunci Riccardo Adami. Anul acesta, Hamilton a dorit să lucreze cu un alt inginer de curse, Cedric Michel-Grosjean, care a lucrat mulți ani la McLaren. Acesta însă nu a putut fi disponibil de la începutul sezonului, astfel încât Lewis a colaborat până în prezent cu un alt inginer de curse de la Ferrari, Carlo Santi. Se pare că tot Santi va fi la emisie-recepție și în cursa de la Monaco. Lor li se adaugă și Luca Diella, performance engineer.
„Am, în sfârșit, echipa pe care mi-am dorit-o în tot acest timp”, a declarat Hamikton, care a spus că nu se gândește la retragere.
Este suficient? Se va impune Hamilton în fața lui Leclerc la Ferrari? Dacă îmi permiteți o opinie personală, răspunsul meu e „nu”. După mine, în acest moment, Leclerc e un pilot mai bun decât Hamilton pe monopostul Ferrari.
În prezent, Leclerc este pe locul al treilea în clasamentul general, cu 75 puncte, iar Hamilton pe al patrulea, cu 72 puncte.
