Trăiește Hamilton o a doua tinerețe? Concluzia lui Adrian Georgescu

La Marele Premiu al Canadei am asistat la o premieră: este primul loc secund ocupat de Lewis Hamilton într-o cursă clasică pentru Ferrari. Mai interesant decât atât: septuplul campion mondial și-a dominat clar colegul, pe Charles Leclerc, ceea ce nu s-a prea mai întâmplat până acum.

Lewis a fost al cincilea la calificările pentru sprint, Charles al șaselea. În cursă, pozițiile celor doi s-au inversat. În calificările pentru cursa mare, Lewis a fost al cincilea, Charles al optulea. Englezul a terminat Marele Premiu pe locul secund, monegascul pe patru.

Care sunt explicațiile?

În primul rând, Lewis adoră acest traseu, Leclerc îl detestă. Englezul a triumfat de 7 ori la Montreal, unde a obținut inclusiv prima sa victorie în F1. Leclerc nu a câștigat niciodată pe Circuitul Gilles Villeneuve.

Cel mai prost weekend pentru Leclerc

„A fost cel mai prost weekend al meu de când sunt în Formula 1. Stilul meu nu se potrivește cu ritmul acestor viraje”, a explicat Leclerc. El e un pilot care preferă piste cu viraje fluide și viteză susținută, unde frânarea se poate face progresiv, menținând presiunea pe frână la intrarea în viraj. Circuitul Gilles Villeneuve e o pistă de tip stop and go. Se frânează brutal și se accelerează rapid. Este posibil ca această pistă să fie și una cu ghinion pentru Leclerc, sau anunțatele lui probleme să fie semnul unei „predicții autoîmplinite”, adică a unei probleme psihologice.

Monegascul s-a plâns în acest weekend și de probleme cu frânele, semn că nu a reușit să optimizeze acsst capitol. Înainte de Q3, a spus că mașina era atât de instabilă, încât fie avea să-și mențină poziția a opta, fie avea să se izbească de zid.