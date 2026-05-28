Mihai Alecu Publicat: 28 mai 2026, 8:29

Hermannstadt i-a decis soarta lui Dorinel Munteanu chiar înainte de returul barajului cu FC Voluntari

Dorinel Munteanu nu va mai rămâne la Hermannstadt după returul cu FC Voluntari. Foto: Sport Pictures

Hermannstadt se pregăteşte de returul barajului cu cei de la FC Voluntari, pe stadionul Anghel Iordănescu, iar şefii echipei au luat deja o decizie drastică în privinţa viitorului lui Dorinel Munteanu.

Indiferent de rezultatul ce va fi înregistrat în confruntarea la retur, se pare că şefii formaţiei sunt decişi să-l lase pe tehnician să plece şi să caute un înlocuitor, fie pentru Liga 1, fie pentru Liga 2.

Dorinel Munteanu nu va mai continua la Hermannstadt

Viitorul lui Dorinel Munteanu la Hermannstadt este decis, asta indiferent de ceea ce se întâmplă la meciul retur de promovare/retrogradare în Liga 1. Antrenorul trupei din Sibiu nu va mai fi pe banca grupării şi în sezonul următor, lucru pe care l-a transmis şi el în repetate rânduri, fiind nemulţumit de tot ce s-a întâmplat în timpul petrecut, notează Sport.ro.

Reamintim faptul că în tur, cei de la Hermannstadt au învins-o pe FC Voluntari, 3-2, partidă în care, la un moment dat, au condus cu 3-0. Totuşi oaspeţii au avut o răbufnire de orgoliu şi au revenit pe final, păstrând astfel şanse importante de promovare înainte de confruntarea retur.

Probleme mari cu banii la Hermannstadt. Salariile sunt neplătite de mai multe luni

Chiar dacă se află în faţa celui mai important meci al sezonului, la Hermannstadt nu este linişte, iar problemele financiare ies din nou la suprafaţă. Conform jurnalistului Emanuel Roşu, se pare că formaţia din Sibiu are restanţe salariale uriaşe, iar ultimii bani primiţi de jucători au fost pentru luna ianuarie. Astfel în acest se raportează o întârziere de 4 luni.

Jucătorii pot să depună memorii şi să se judece pentru a deveni liberi de contract, lucru care s-a întâmplat deja în urmă cu câteva săptămâni cu 2 fotbalişti. Antoni Ivanov şi brazilianul Jair au avut câştigat de cauză şi au plecat între timp de la echipă.

Observator
