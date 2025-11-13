Echipa lui Reghecampf n-are granițe! După ce a luat titlul la 5.000 de kilometri de casă, a debutat în campionatul altei țări - Antena Sport

Al-Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf, tocmai a intrat în istorie. După ce în sezonul trecut a câștigat titlul atât la ea în țară, în Sudan, cât și în Mauritania , Al-Hilal a debutat într-o nouă ediție de campionat.

Formația lui Reghecampf evoluează în această stagiune în campionatul din Rwanda, țară aflată în estul Africii, la circa 3.000 de kilometri de Sudan! Al-Hilal Omdurman a fost acceptată în Rwanda Premier League, din cauza războiului civil din Sudan, izbucnit încă din 2023.

Reghecampf a debutat cu victorie în campionatul Rwandei!

În prima etapă de campionat, trupa lui Reghe a câștigat cu 2-0 AS Kigali, care a ocupat locul al treilea în ediția precedentă. După meci, antrenorul român și-a lăudat echipa și a declarat că se gândește deja la următoarea confruntare.

„A fost un meci util, atât fizic, cât și tactic. Am întâlnit un adversar energic, iar echipa a avut o prestație solidă. Sunt mulțumit de spiritul de luptă al jucătorilor mei. A fost ceva special să-i avem pe fanii noștri în spate, prezența lor îi inspiră pe jucători”, a spus Reghecampf.

Totodată, antrenorul a adăugat că Al-Hilal se gândește deja la debutul în Champions League. Pe 21 noiembrie, sudanezii o întâlnesc pe MC Alger, în grupa C a celei mai importante competiții din Africa.