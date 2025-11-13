Echipa lui Reghecampf n-are granițe! După ce a luat titlul la 5.000 de kilometri de casă, a debutat în campionatul altei țări - Antena Sport

Închide meniul
Echipa lui Reghecampf n-are granițe! După ce a luat titlul la 5.000 de kilometri de casă, a debutat în campionatul altei țări

Fotbal extern
Echipa lui Reghecampf n-are granițe! După ce a luat titlul la 5.000 de kilometri de casă, a debutat în campionatul altei țări

Ionuţ Axinescu Publicat: 13 noiembrie 2025, 18:28

Echipa lui Reghecampf n-are granițe! După ce a luat titlul la 5.000 de kilometri de casă, a debutat în campionatul altei țări
Laurenţiu Reghecampf, antrenorul lui Al-Hilal Omdurdman

Al-Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf, tocmai a intrat în istorie. După ce în sezonul trecut a câștigat titlul atât la ea în țară, în Sudan, cât și în Mauritania, Al-Hilal a debutat într-o nouă ediție de campionat.

Formația lui Reghecampf evoluează în această stagiune în campionatul din Rwanda, țară aflată în estul Africii, la circa 3.000 de kilometri de Sudan! Al-Hilal Omdurman a fost acceptată în Rwanda Premier League, din cauza războiului civil din Sudan, izbucnit încă din 2023.

Reghecampf a debutat cu victorie în campionatul Rwandei!

În prima etapă de campionat, trupa lui Reghe a câștigat cu 2-0 AS Kigali, care a ocupat locul al treilea în ediția precedentă. După meci, antrenorul român și-a lăudat echipa și a declarat că se gândește deja la următoarea confruntare.

A fost un meci util, atât fizic, cât și tactic. Am întâlnit un adversar energic, iar echipa a avut o prestație solidă. Sunt mulțumit de spiritul de luptă al jucătorilor mei. A fost ceva special să-i avem pe fanii noștri în spate, prezența lor îi inspiră pe jucători”, a spus Reghecampf.

Totodată, antrenorul a adăugat că Al-Hilal se gândește deja la debutul în Champions League. Pe 21 noiembrie, sudanezii o întâlnesc pe MC Alger, în grupa C a celei mai importante competiții din Africa.

  • În afara celor de la MC Alger, Al-Hilal se va confrunta în grupa C cu Mamelodi Sundowns, din Africa de Sud, și FC Saint-Éloi Lupopo, din RD Congo.

Al-Hilal, campioană în Mauritania în sezonul trecut

După ce a izbucnit războiul din Sudan, echipa lui Reghecampf a fost nevoită să părăsească țara. Stadionul echipei, de 65.000 de locuitori, a fost distrus complet, iar orașul Omdurman se află sub asediu.

O perioadă, Al-Hilal s-a antrenat în Tanzania, iar în sezonul trecut s-a mutat în Mauritania, unde a jucat în campionatul local. Mai mult, formația din Omdurman a cucerit titlul, la 5.000 de kilometri de casă, după ce a strâns 67 de puncte în 30 de etape!

După acel succes, Al-Hilal s-a întors în Sudan, unde a luat parte la campionatul național, jucat în sistem mini-turneu, pe parcursul câtorva zile. Echipa lui Reghecampf a cucerit și aici titlul, așa că în 2025 are două titluri naționale câștigate, în țări diferite.

Transfer din Europa: fostul golgheter din Kosovo a semnat

Al-Hilal are un lot cu foarte mulți jucători străini, din Franța, Coasta de Fildeș, Senegal, Namibia sau Zambia. Reghecampf are sub comandă și un fotbalist care a evoluat în prima ligă din România: Guessouma Fofana. Mijlocașul de 32 de ani a jucat la CFR Cluj între 2021 și 2023.

Mai mult, Al-Hilal l-a transferat în această perioadă pe atacantul nigerian Sunday Adetunji, care în sezonul trecut a fost al doilea golgheter al campionatului din Kosovo. Venit de la FC Ballkani, nigerianul cotat la 600.000 de euro a mai jucat în Europa la Celje (Slovenia) și Čukarički (Serbia).

  • 31 de titluri și 10 cupe a câștigat Al-Hilal în Sudan.

  • 2 finale de Liga Campionilor Africii are echipa lui Reghecampf în palmares. În 1987 și 1992, ambele pierdute.

  • 1930 este anul în care s-a înființat Al-Hilal.

