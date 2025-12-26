Cu Dinamo pe urmele lui, George Pușcaș a ales unde vrea să joace: „Asta e cea mai probabilă destinație” - Antena Sport

George Pușcaș a ales unde vrea să joace, după ce a fost pe lista de transferuri de la Dinamo. Atacantul de 29 de ani este la un pas de o mutare în China, la Dalian Yingbo.
George Pușcaș este liber de contract din septembrie. La momentul respectiv, atacantul și-a încheiat contractul cu Bodrumspor și nu și-a mai găsit o altă echipă.
Cu Dinamo pe urmele lui, George Pușcaș a ales unde vrea să joace
Presa din China a anunțat faptul că George Pușcaș e dispus să semneze cu Dalian Yingbo. Atacantul este atras de partea financiară, chinezii fiind gata să-i ofere salariul cerut.
„Pușcaș este dispus să joace în China, deoarece poate câștiga mai mulți bani. Jucătorul este șomer de câteva luni și este nerăbdător să se alăture unei noi echipe pe piața transferurilor de iarnă.
Anterior, Pușcaș a fost în contact cu echipe din România și Croația, dar nu s-au ajuns la un acord din cauza cerințelor salariale. Acum, odată cu oferta lui Dalian, Superliga Chineză a devenit cea mai probabilă următoare destinație pentru Pușcaș”, au notat chinezii despre George Pușcaș.
George Pușcaș cerea salariul de 50.000 de euro pe lună pentru a semna cu Dinamo. Mutarea a picat, dat fiind faptul că salariul nu doar că este unul uriaș pentru Dinamo, ci și pentru ce poate oferi fotbalul românesc.
Atacantul de națională nu a mai jucat un meci din sezonul trecut, de când evolua la Bodrumspor și aduna 11 goluri și patru pase decisive în 38 de meciuri.
