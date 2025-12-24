Dorin Rotariu, gol fabulos în Ajunul Crăciunului! Execuție direct sub transversală în Cupa Turciei - Antena Sport

Dorin Rotariu și-a făcut un cadou superb în Ajunul Crăciunului. Atacantul ajuns la 30 de ani evoluează la Igdir, în Turcia, iar în meciul de Cupă contra celor de la Aliaga a marcat o bijuterie de gol.

Partida dintre Igdir și Aliaga s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, în prima etapă a grupelor Cupei Turciei.

Dorin Rotariu a înscris un gol fabulos în Cupa Turciei

În minutul 73, la scorul de 1-1, Dorin Rotariu a luat faza pe cont propriu de pe partea dreaptă, și-a driblat un adversar, după care a trimis de la aproximativ 20 de metri un șut superb, direct sub transversală, și l-a lăsat fără reacție pe portarul oaspeților.

🔥 ROTARIU’DAN ADRESE TESLİM BİR GOL!

🟢⚪️ Iğdır FK, Dorin Rotariu’nun golüyle Aliağa FK karşısında skoru 2-1’e getirdi.#ZTK pic.twitter.com/NrtnmoKZgc

— A Spor (@aspor) December 24, 2025

Acesta a fost abia al doilea gol marcat de Dorin Rotariu în acest sezon, după ce a mai marcat tot în Cupa Turciei. În faza grupelor, echipa internaționalului român va mai disputa partide împotriva echipelor Eyupspor, Antalyaspor și Bodrumspor.