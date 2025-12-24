Dorin Rotariu, gol fabulos în Ajunul Crăciunului! Execuție direct sub transversală în Cupa Turciei - Antena Sport

Dorin Rotariu și-a făcut un cadou superb în Ajunul Crăciunului. Atacantul ajuns la 30 de ani evoluează la Igdir, în Turcia, iar în meciul de Cupă contra celor de la Aliaga a marcat o bijuterie de gol.
Partida dintre Igdir și Aliaga s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, în prima etapă a grupelor Cupei Turciei.
Dorin Rotariu a înscris un gol fabulos în Cupa Turciei
În minutul 73, la scorul de 1-1, Dorin Rotariu a luat faza pe cont propriu de pe partea dreaptă, și-a driblat un adversar, după care a trimis de la aproximativ 20 de metri un șut superb, direct sub transversală, și l-a lăsat fără reacție pe portarul oaspeților.
🔥 ROTARIU’DAN ADRESE TESLİM BİR GOL!
🟢⚪️ Iğdır FK, Dorin Rotariu’nun golüyle Aliağa FK karşısında skoru 2-1’e getirdi.#ZTK pic.twitter.com/NrtnmoKZgc
— A Spor (@aspor) December 24, 2025
Acesta a fost abia al doilea gol marcat de Dorin Rotariu în acest sezon, după ce a mai marcat tot în Cupa Turciei. În faza grupelor, echipa internaționalului român va mai disputa partide împotriva echipelor Eyupspor, Antalyaspor și Bodrumspor.
Igdir, echipa la care evoluează din vara acestui an, după despărțirea de Ankaraguku, se află pe locul 7 în liga a doua din Turcia, cu 30 de puncte. Locurile 4-7 vor merge la barajul de promovare.
