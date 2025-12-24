Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dorin Rotariu, gol fabulos în Ajunul Crăciunului! Execuție direct sub transversală în Cupa Turciei - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Dorin Rotariu, gol fabulos în Ajunul Crăciunului! Execuție direct sub transversală în Cupa Turciei
VIDEO

Dorin Rotariu, gol fabulos în Ajunul Crăciunului! Execuție direct sub transversală în Cupa Turciei

Alex Masgras Publicat: 24 decembrie 2025, 14:55

Comentarii
Dorin Rotariu, gol fabulos în Ajunul Crăciunului! Execuție direct sub transversală în Cupa Turciei

Golul lui Dorin Rotariu / Captură X

Dorin Rotariu și-a făcut un cadou superb în Ajunul Crăciunului. Atacantul ajuns la 30 de ani evoluează la Igdir, în Turcia, iar în meciul de Cupă contra celor de la Aliaga a marcat o bijuterie de gol.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida dintre Igdir și Aliaga s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, în prima etapă a grupelor Cupei Turciei.

Dorin Rotariu a înscris un gol fabulos în Cupa Turciei

În minutul 73, la scorul de 1-1, Dorin Rotariu a luat faza pe cont propriu de pe partea dreaptă, și-a driblat un adversar, după care a trimis de la aproximativ 20 de metri un șut superb, direct sub transversală, și l-a lăsat fără reacție pe portarul oaspeților.

Acesta a fost abia al doilea gol marcat de Dorin Rotariu în acest sezon, după ce a mai marcat tot în Cupa Turciei. În faza grupelor, echipa internaționalului român va mai disputa partide împotriva echipelor Eyupspor, Antalyaspor și Bodrumspor.

Reclamă
Reclamă

Igdir, echipa la care evoluează din vara acestui an, după despărțirea de Ankaraguku, se află pe locul 7 în liga a doua din Turcia, cu 30 de puncte. Locurile 4-7 vor merge la barajul de promovare.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ninsori, polei și viscol în prag de Crăciun. Cum va fi vremea în toată țara
Observator
Ninsori, polei și viscol în prag de Crăciun. Cum va fi vremea în toată țara
Familia lui Oleksandr Romanchuk a rămas în Ucraina după startul războiului: “Am vorbit cu ei! Nu este uşor, dar a fost decizia lor! Visul meu este ca războiul să se încheie”
Fanatik.ro
Familia lui Oleksandr Romanchuk a rămas în Ucraina după startul războiului: “Am vorbit cu ei! Nu este uşor, dar a fost decizia lor! Visul meu este ca războiul să se încheie”
17:16
Lindsey Vonn va participa pentru a cincea oară la Jocurile Olimpice de iarnă
17:05
EXCLUSIVCristi Chivu, încurajat înainte de finalul de an: “A reuşit să scoată echipa din presiunea psihologică”
16:58
Șoc la viitoarea adversară a FCSB-ului. Președintele echipei, depistat pozitiv la testele antidrog
16:43
Olimpiu Moruțan, gata să schimbe echipa înaintea barajului cu Turcia. În ce campionat s-ar putea întoarce
16:30
Florentin Petre și-a pus marea dorință de Crăciun: „Să ne pună Moșul vreo 3-4 jucători sub brad”
16:09
Jucătorul de la FCSB pe care Leo Grozavu l-ar transfera la Botoșani, pentru a cuceri un titlu istoric cu moldovenii: „Admirabil”
Vezi toate știrile
1 Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic 2 EXCLUSIVA spus totul despre transferul ratat la Dinamo! “Au fost negocieri, a fost prima alegere” 3 Marius Şumudică a dat cărţile pe faţă despre transferul de 1 milion de euro de la FCSB 4 Vladislav Blănuță pleacă de la Dinamo Kiev. Ucrainenii au anunțat unde se va transfera 5 CFR Cluj a primit o ofertă de 2 milioane de euro! Încă un titular poate pleca din Gruia 6 Denis Drăguș a luat decizia finală, după ofertele primite. La ce echipă vrea să se transfere
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordulFCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul
Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”