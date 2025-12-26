Ionuț Radu i-a cucerit pe spanioli. Dezvăluirile lui Ioan Andone: „A fost o surpriză pentru oricine” - Antena Sport

Ioan Andone a dezvăluit că Ionuț Radu (28 de ani) i-a cucerit pe spanioli, după sezonul avut la Celta Vigo. Portarul român a avut prestații de senzație pentru formația din La Liga, inclusiv în victoria cu Real Madrid, de la începutul acestei luni.
Ioan Andone a subliniat că toți spaniolii au fost surprinși de evoluțiile lui Ionuț Radu de la Celta Vigo. Portarul român este titular indiscutabil la echipa din La Liga.
Ionuț Radu i-a cucerit pe spanioli, după sezonul avut cu Celta Vigo
Ioan Andone a mai declarat că Ionuț Radu și-a creat o imagine foarte bună în Spania, la jumătate de sezon după ce a semnat cu Celta Vigo.
„(N.r. Despre Ionuț Radu) Foarte bine, nu se aștepta nimeni, a fost o surpriză pentru orice spaniol. Mă întreabă un spaniol: ‘Dom’le, cine e ăla, unde a fost până acum?’. A fost, dar nu a jucat și nu l-ați văzut.
Are o imagine foarte bună, pentru că apără bine, are multe intervenții în cadrul unui meci”, a declarat Ioan Andone, despre Ionuț Radu, pentru AntenaSport.
Ionuț Radu, cotat la suma de cinci milioane de euro, a semnat în vară un contract valabil până în 2028 cu Celta Vigo. Portarul român a bifat 21 de meciuri pentru formația spaniolă, în toate competițiile.
