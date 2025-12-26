Ionuț Radu i-a cucerit pe spanioli. Dezvăluirile lui Ioan Andone: „A fost o surpriză pentru oricine” - Antena Sport

Ioan Andone a dezvăluit că Ionuț Radu (28 de ani) i-a cucerit pe spanioli, după sezonul avut la Celta Vigo. Portarul român a avut prestații de senzație pentru formația din La Liga, inclusiv în victoria cu Real Madrid, de la începutul acestei luni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ioan Andone a subliniat că toți spaniolii au fost surprinși de evoluțiile lui Ionuț Radu de la Celta Vigo. Portarul român este titular indiscutabil la echipa din La Liga.

Ionuț Radu i-a cucerit pe spanioli, după sezonul avut cu Celta Vigo

Ioan Andone a mai declarat că Ionuț Radu și-a creat o imagine foarte bună în Spania, la jumătate de sezon după ce a semnat cu Celta Vigo.

„(N.r. Despre Ionuț Radu) Foarte bine, nu se aștepta nimeni, a fost o surpriză pentru orice spaniol. Mă întreabă un spaniol: ‘Dom’le, cine e ăla, unde a fost până acum?’. A fost, dar nu a jucat și nu l-ați văzut.

Are o imagine foarte bună, pentru că apără bine, are multe intervenții în cadrul unui meci”, a declarat Ioan Andone, despre Ionuț Radu, pentru AntenaSport.