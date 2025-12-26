Replica lui Erling Haaland, după avertismentul lui Pep Guardiola. Imaginea virală postată - Antena Sport

Închide meniul
Replica lui Erling Haaland, după avertismentul lui Pep Guardiola. Imaginea virală postată

Viviana Moraru Publicat: 26 decembrie 2025, 12:22

Erling Haaland şi Pep Guardiola - Profimedia Images

Fotbalistul echipei Manchester City, Erling Haaland, a postat o fotografie cu greutatea sa afişată pe cântar în ziua de Crăciun, pentru a-şi linişti, cu umor, antrenorul. 

Pep Guardiola ameninţase că nu îi va folosi jucătorii care depăşesc limita impusă de club în ceea ce priveşte greutatea ideală la reluarea antrenamentelor. 

Replica lui Erling Haaland, după avertismentul lui Pep Guardiola 

Pep Guardiola nu glumeşte când vine vorba de abateri de la reguli. Nici măcar în perioada sărbătorilor. Aşadar, exigentul antrenor al Manchester City şi-a avertizat jucătorii înainte de sărbătorile de Crăciun. „Fiecare jucător are o greutate pe care trebuie să o respecte. Când se întorc voi verifica greutatea lor, pentru a vedea dacă s-au îngrăşat.” 

Antrenorul catalan le-a permis, desigur, jucătorilor săi să se bucure de Crăciun, dar i-a şi ameninţat: „Imaginaţi-vă că un jucător este în perfectă formă fizică, dar se întoarce cu trei kilograme în plus. El va rămâne la Manchester. Nu va merge la Nottingham Forest.” 

Dacă există cineva care a înţeles mesajul, acela este Erling Haaland. Atacantul norvegian pare chiar să exagereze. Joi, atacantul de la Manchester a postat pe contul său de Instagram o fotografie în care se văd picioarele sale pe cântar. Greutatea afişată este de 94,4 kg. „Totul este în regulă”, a precizat Haaland. 

Vezi această postare pe Instagram
 
O postare distribuită de Erling Braut Haaland (@erling)

