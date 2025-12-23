La câteva secunde de o surpriză istorică: românul care l-a făcut să sufere pe Salah la debutul în Cupa Africii - Antena Sport

Închide meniul
La câteva secunde de o surpriză istorică: românul care l-a făcut să sufere pe Salah la debutul în Cupa Africii

La câteva secunde de o surpriză istorică: românul care l-a făcut să sufere pe Salah la debutul în Cupa Africii

La câteva secunde de o surpriză istorică: românul care l-a făcut să sufere pe Salah la debutul în Cupa Africii

Ionuţ Axinescu Publicat: 23 decembrie 2025, 8:21

La câteva secunde de o surpriză istorică: românul care l-a făcut să sufere pe Salah la debutul în Cupa Africii

Mario Marinică / Facebook echipa naţională din Zimbabwe

Românul Mario Marinică a fost la câteva zeci de secunde să producă prima surpriză de la Cupa Africii, turneu care a debutat pe 21 decembrie în Maroc.

Zimbabwe, selecționata pregătită de tehnicianul român, a ținut în șah Egipt, una dintre favoritele turneului, până în prelungirile meciului de la Agadir! A fost al doilea joc din grupa B, din care mai fac parte Africa de Sud și Angola.

Mario Marinică, învins de un gol în prelungiri al lui Salah!

Zimbabwe a deschis scorul în minutul 20 prin Prince Dube, atacant care evoluează în campionatul Tanzaniei! Deși au dominat copios, „faraonii” au reușit să egaleze abia în minutul 63, prin Marmoush.

Antrenați de legenda locală Hossam Hassan, egiptenii au salvat punctele în minutul 90+1, când starul Mohamed Salah a marcat cu un șut plasat, din mijlocul careului. Egipt a terminat meciul cu aproape 80% posesie și deocamdată împarte primul loc din grupă cu Africa de Sud, care a trecut cu 2-1 de Angola.

Echipa lui Marinică, outsider la Cupa Africii

Mario Marinică a fost numit selecționer în Zimbabwe pe 4 noiembrie, când i-a luat locul germanului Michael Nees. De altfel, până la întâlnirea cu Egipt, românul apucase să stea doar în două meciuri pe banca „luptătorilor”. O victorie, 2-1 cu Qatar, și un eșec, 1-3 cu Algeria.

Zimbabwe nu a trecut niciodată de grupe la Cupa Africii. O eventuală calificare ar fi un mic miracol pentru echipa lui Marinică, aflată pe locul 129 în clasamentul FIFA. Primele două echipe din cele șase grupe se califică pentru optimi, alături de cele mai bune patru locuri trei.

Românul are un CV bogat în Africa

În vârstă de 61 de ani, bucureșteanul Mario Marinică este un nume cunoscut în Africa. De-a lungul anilor, a antrenat în Africa de Sud și Tanzania la nivel de cluburi. Înainte de Zimbabwe, a pregătit naționalele din Malawi și Liberia. Cu Malawi chiar a scris istorie, după ce a reușit să treacă de grupe la ediția din 2021 a Cupei Africii.

