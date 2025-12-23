La câteva secunde de o surpriză istorică: românul care l-a făcut să sufere pe Salah la debutul în Cupa Africii - Antena Sport

Românul Mario Marinică a fost la câteva zeci de secunde să producă prima surpriză de la Cupa Africii, turneu care a debutat pe 21 decembrie în Maroc.

Zimbabwe, selecționata pregătită de tehnicianul român, a ținut în șah Egipt, una dintre favoritele turneului, până în prelungirile meciului de la Agadir! A fost al doilea joc din grupa B, din care mai fac parte Africa de Sud și Angola.

Mario Marinică, învins de un gol în prelungiri al lui Salah!

Zimbabwe a deschis scorul în minutul 20 prin Prince Dube, atacant care evoluează în campionatul Tanzaniei! Deși au dominat copios, „faraonii” au reușit să egaleze abia în minutul 63, prin Marmoush.

Antrenați de legenda locală Hossam Hassan, egiptenii au salvat punctele în minutul 90+1, când starul Mohamed Salah a marcat cu un șut plasat, din mijlocul careului. Egipt a terminat meciul cu aproape 80% posesie și deocamdată împarte primul loc din grupă cu Africa de Sud, care a trecut cu 2-1 de Angola.

That Salah + Marmoush connection ✨🇪🇬

Both players scored to secure Egypt’s 2-1 win against Zimbabwe in their opening match of AFCON 2025! pic.twitter.com/oVDwtQmIJE

— Premier League (@premierleague) December 22, 2025