Rafael Nadal, anunț despre viitorul lui la un an de la retragere: „Să fiu căpitanul echipei? De ce nu!” - Antena Sport

Rafael Nadal, anunț despre viitorul lui la un an de la retragere: „Să fiu căpitanul echipei? De ce nu!"

Tenis | ATP

Rafael Nadal, anunț despre viitorul lui la un an de la retragere: „Să fiu căpitanul echipei? De ce nu!”

Viviana Moraru Publicat: 26 decembrie 2025, 12:29

Rafael Nadal, anunț despre viitorul lui la un an de la retragere: Să fiu căpitanul echipei? De ce nu!”

Rafael Nadal, în timpul unui interviu / Profimediaimages

Fostul mare tenismen spaniol Rafael Nadal, cu 22 de titluri de Grand Slam în palmares, nu a exclus ideea de a antrena sau de a deveni căpitan al echipei de Cupa Davis a Spaniei, dar a explicat că este încă prea devreme, conform unui interviu acordat cotidianului spaniol AS, după un an de la retragerea sa din tenisul profesionist. 

Iubitorii tenisului vor trebui să aştepte până când, poate, îl vor vedea într-o zi pe Rafael Nadal antrenor sau căpitan al Spaniei în Cupa Davis. Iar înlocuirea lui Juan Carlos Ferrero în staff-ul lui Carlos Alcaraz nu pare a fi pe ordinea de zi, deoarece subiectul nici măcar nu a fost abordat în timpul interviului său pentru AS. 

Rafael Nadal, anunț despre viitorul lui la un an de la retragere 

În timpul acestui interviu, Rafael Nadal a declarat că nu este încă pregătit să înceapă o carieră de antrenor. “Să călătoresc constant? Nu văd asta. A fi antrenor ar implica asta şi, deocamdată, nu este compatibil cu viaţa mea”, a explicat Nadal. 

“Să fiu căpitanul Cupei Davis într-o zi? De ce nu? Aş putea să mă bucur… sau nu. Abia m-am retras. Este mult prea devreme să mă gândesc la asta”, a adăugat legendarul tenismen. 

Întrebat în cursul acestui interviu şi despre posibilitatea intrării în politică, Rafael Nadal a respins categoric: “Nimeni nu m-a tentat. Şi cred că ştiu că nu aş avea prea multe şanse de succes. Nu este un moment bun să mă implic în politică, este prea multă tensiune. Ar fi bine să revenim la mai multă raţionalitate, respect şi concentrare pe binele comun. Liderii politici au un impact enorm asupra vieţilor noastre. Lucrurile trebuie să se calmeze, respectul trebuie să revină şi nu ar trebui să semene cu un meci de fotbal. Binele comun contează la fel de mult în ceea ce se face, cât şi în modul în care se face. Şi astăzi, ceea ce se transmite este prea adesea tensiune”, a explicat el. 

Rafael Nadal a fost onorat, la începutul lunii decembrie, cu Premiul Legendei, în cadrul celei de-a 19-a ediţii a Premiilor AS ale Sportului 2025, prilej cu care organizatorii i-au celebrat cariera ridicată la rang de mit. 

