Nebunie în Cupa Ligii Angliei! Arsenal s-a calificat în semifinale, după 16 lovituri de departajare executate - Antena Sport

Arsenal s-a calificat cu emoţii în semifinalele Cupei Ligii engleze la fotbal, după ce a trecut de Crystal Palace, cu 8-7 la loviturile de departajare, marţi seara, pe Emirates Stadium, într-un meci în care scorul a fost 1-1 la finalul timpului regulamentar.
Fundaşul francez Maxence Lacroix, de la Crystal Palace, a fost artizanul involuntar al calificării ”tunarilor”, după ce a marcat în proprie poartă (80) şi a ratat penalty-ul decisiv.
Arsenal s-a calificat în semifinalele Cupei Ligii Angliei
Crystal Palace egalase in extremis prin internaţionalul englez Marc Guehi (90+5).
Pentru Arsenal au transformat Martin Odegaard, Declan Rice, Bukayo Saka, Leandro Trossard, Mikel Merino, Riccardo Calafiori, Jurrien Timber şi William Saliba, iar pentru Crystal Palace au înscris din punctul cu var Jean-Philippe Mateta, Justin Devenny, Will Hughes, Borna Sosa, Jefferson Lerma, Adam Wharton şi Christantus Uche.
În penultimul act, Arsenal va înfrunta o altă echipă londoneză, Chelsea. Cealaltă semifinală le va opune pe Newcastle United şi pe Manchester City.
Rezultatele din sferturile de finală:
Marţi 16 decembrie
- Cardiff City – Chelsea 1-3
- Miercuri 17 decembrie
- Manchester City – Brentford 2-0
- Newcastle United – Fulham 2-1
Marţi 23 decembrie
- Arsenal – Crystal Palace 1-1; 8-7 la loviturile de departajare
