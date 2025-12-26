Italienii au numit marea problemă de la Inter, după ce Cristi Chivu a dus echipa pe primul loc: „Un defect evident” - Antena Sport

Italienii au numit marea problemă de la Inter, după ce Cristi Chivu a dus echipa pe primul loc. Aceștia susțin că formația antrenorului român nu reușește să câștige duelurile cu echipele mari.
În acest sezon, Inter a pierdut derby-urile cu Juventus, Napoli și AC Milan, iar în ultima etapă de Champions League, echipa lui Cristi Chivu a fost învinsă pe teren propriu de Liverpool.
În ciuda faptului că echipa este pe primul loc, italienii susțin că Inter are un „defect” pronunțat, acela că nu câștigă duelurile tari. Ei au subliniat că duelul cu Napoli de pe 11 ianuarie este unul extrem de important pentru Cristi Chivu.
„Unul dintre cele mai pronunțate și evidente defecte: Inter nu mai câștigă meciurile mari.
Problema? Noul mod de a juca, mai vertical, mai agresiv, crește riscul de a greși. Dacă pierzi claritatea, atât în defensivă, cât și în față, ești terminat. Prin urmare, ruperea vrăjii este necesară, lucru la care Chivu insistă înaintea primei confruntări din 2026. Inter-Napoli din 11 ianuarie riscă deja să modeleze definitiv sezonul, într-un fel sau altul”, au notat cei de la Gazzetta dello Sport.
Italienii au mai subliniat faptul că Inter primește prea multe goluri pe final de meciuri. Jurnaliștii din Peninsulă susțin că acest lucru reprezintă o neatenție din partea lui Cristi Chivu.
„Semn de neatenție în momentele cruciale. Chivu nu dramatizează prea mult, dar știe că totul se învârte în jurul unui singur cuvânt: mentalitate. Antrenorul vrea să antreneze și asta. Este determinarea în jurul căreia se construiește această nouă eră”, au mai notat italienii.
Duminică, Inter se va duela cu Atalanta în ultimul meci din 2025. Partida se va disputa de la ora 21:45, iar în cazul unui succes, echipa lui Cristi Chivu e sigură de faptul că va încheia anul pe primul loc.
