„Regreți că ai revenit la FCSB?” Răspunsul categoric dat de Denis Alibec. Atacantul, aproape de plecarea de la echipă - Antena Sport

Denis Alibec a fost întrebat dacă regretă revenirea la FCSB și a oferit un răspuns categoric. Atacantul de 34 de ani a transmis că a fost alegerea lui să joace din nou pentru formația roș-albastră.

Denis Alibec a revenit la FCSB la începutul sezonului, după ce și-a încheiat contractul cu Farul. După doar o jumătate de sezon, atacantul se pregătește să se despartă de campioni.

„Regreți că ai revenit la FCSB?” Răspunsul dat de Denis Alibec

Denis Alibec a transmis că nu regretă faptul că a revenit la FCSB. Atacantul a transmis că dacă nu ar fi fost măcinat de accidentări, nu s-ar fi aflat în această situație, în prezent.

„(N.r. Regreți că ai revenit la FCSB?) A fost decizia mea de a reveni la FCSB, nu o regret. Dacă jucam bine și nu mă accidentam, poate nu eram acum în situația asta”, a declarat Denis Alibec, conform digisport.ro.

Denis Alibec a bifat doar 13 meciuri pentru FCSB, în toate competițiile, în acest sezon. Atacantul a marcat un gol în partida cu Gloria Bistrița, din grupele Cupei României.