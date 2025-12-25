„Regreți că ai revenit la FCSB?” Răspunsul categoric dat de Denis Alibec. Atacantul, aproape de plecarea de la echipă - Antena Sport

Închide meniul
„Regreți că ai revenit la FCSB?” Răspunsul categoric dat de Denis Alibec. Atacantul, aproape de plecarea de la echipă

Viviana Moraru Publicat: 25 decembrie 2025, 20:48

Regreți că ai revenit la FCSB?” Răspunsul categoric dat de Denis Alibec. Atacantul, aproape de plecarea de la echipă

Denis Alibec / Sport Pictures

Denis Alibec a fost întrebat dacă regretă revenirea la FCSB și a oferit un răspuns categoric. Atacantul de 34 de ani a transmis că a fost alegerea lui să joace din nou pentru formația roș-albastră. 

Denis Alibec a revenit la FCSB la începutul sezonului, după ce și-a încheiat contractul cu Farul. După doar o jumătate de sezon, atacantul se pregătește să se despartă de campioni. 

„Regreți că ai revenit la FCSB?” Răspunsul dat de Denis Alibec 

Denis Alibec a transmis că nu regretă faptul că a revenit la FCSB. Atacantul a transmis că dacă nu ar fi fost măcinat de accidentări, nu s-ar fi aflat în această situație, în prezent.  

(N.r. Regreți că ai revenit la FCSB?) A fost decizia mea de a reveni la FCSB, nu o regret. Dacă jucam bine și nu mă accidentam, poate nu eram acum în situația asta”, a declarat Denis Alibec, conform digisport.ro. 

Denis Alibec a bifat doar 13 meciuri pentru FCSB, în toate competițiile, în acest sezon. Atacantul a marcat un gol în partida cu Gloria Bistrița, din grupele Cupei României.  

Mihai Stoica i-a anunțat plecarea lui Denis Alibec de la FCSB 

Denis Alibec e OUT de la FCSB. Mihai Stoica a anunţat că atacantul de 34 de ani se va despărţi de campioană în această iarnă, după jumătate de sezon de la revenire. 

“Am avut o discuție, probabil că ne vom despărți în iarnă. Nu știu ce vrea el, știm ce vrem noi. I-am spus care e gândirea noastră, n-a ridicat nicio problemă, a fost super profesionist, chiar dacă într-adevăr a avut o perioadă cu accidentări multe. Nu e nici vina lui, nici vina noastră, așa a fost să fie. 

A fost chimie, din nefericire au fost accidentările care l-au ținut departe și când a revenit, revenise și Bîrligea, a fost și situația de așa natură, a prins minute puține, după aia s-a operat și s-a închis”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro. 

1 EXCLUSIVJucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1 2 Jucătorul de la FCSB pe care Leo Grozavu l-ar transfera la Botoșani, pentru a cuceri un titlu istoric cu moldovenii: „Admirabil” 3 Mihai Stoica a anunțat o revenire importantă la FCSB: “Din primul minut” 4 Mihai Stoica, toate detaliile despre primul transfer al iernii de la FCSB: „A arătat foarte bine” 5 Achiziție spectaculoasă pentru o echipă din Liga 3 chiar în Ajunul Crăciunului: “Un club serios înseamnă și condiții” 6 “E Rapid o variantă?” Nicolae Stanciu, anunț despre viitorul său: “E plăcut să auzi”
