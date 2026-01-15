Florinel Coman s-a accidentat în meciul cu echipa lui Cosmin Contra! Cum poate arăta piciorul atacantului român - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stănescu Publicat: 15 ianuarie 2026, 19:51

Florinel Coman, pe banca de rezerve, după accidentare / captura video X

Florinel Coman (27 de ani) a fost titularizat în meciul lui Al Gharafa cu Al Arabi, echipa antrenată de românul Cosmin Contra (50 de ani).

Coman a ieşit în minutul 30 al meciului, imaginile video arătând că accidentarea ar putea fi gravă. Coman a apărut pe banca de rezerve cu un bandaj mare la piciorul stâng.

Florinel Coman s-a accidentat în duelul cu echipa lui Cosmin Contra!

Joselu a deschis scorul rapid pentru Al Gharafa, în minutul 3. Fostul atacant al lui Real Madrid a părut şi el să se accidenteze, ulterior, dar a reuşit să continue partida.

Florinel Coman a marcat etapa trecută, în meciul câştigat de Al Gharafa, în deplasare, cu Umm-Salal. 6 meciuri a jucat Florinel Coman în campionat, în acest sezon, pentru Al Gharafa. Reuşita de etapa trecută este singurul gol înscris de atacantul român în campionat.

Coman a reuşit însă o “dublă” în Cupa Qatarului. Coman a jucat 6 meciuri pentru Al Gharafa şi în Liga Campionilor Asiei, nereuşind niciun gol şi niciun assist în această competiţie.

Florinel Coman e cotat la 4 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. S-a vorbit în ultima vreme de o posibilă întoarcere a lui la FCSB, dar această mutare nu s-a materializat. Coman mai are contract cu Al Gharafa până în vara lui 2027.

 

