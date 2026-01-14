Incredibil! Senegal și-a adus "talismanul norocos" înaintea semifinalei cu Egiptul lui Salah: "Are marfa la el?" - Antena Sport

Senegal și Egipt se întâlnesc în această seară la Tanger, în prima semifinală de la Cupa Africii. Meciul, între două echipe neînvinse în acest turneu și calificate pentru Cupa Mondială de la vară, se anunță extrem de echilibrat și ar putea fi decis de orice mic detaliu.
Iar un “mic detaliu” care a făcut diferența în ultimul meci dintre cele două echipe a devenit viral pe rețelele de socializare.
Laserul care l-a „orbit” pe Salah și a calificat Senegalul la Mondiale
În martie 2022, Senegal și Egipt au jucat un play-off, în două manșe, pentru calificarea la Mondialul din Qatar. Egiptenii s-au impus acasă cu 1-0, dar au pierdut în Senegal cu același scor. S-a ajuns la loviturile de departajare, unde senegalezii s-au calificat după ce Mohamed Salah a trimis peste poartă de la punctul cu var.
Povestea e mai complexă de atât. În momentul în care Salah se pregătea să execute penalty-ul, a fost “orbit” de un laser din tribune. Aparent, egipteanul a fost deranjat și a ratat execuția.
Căutarea „talismanului norocos”
Cu câteva zile în urmă, compania aeriană Air Senegal și-a amintit momentul și a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care cerea ajutor pentru a-l găsi pe fanul care a îndreptat laserul spre Salah. “A lăsat o impresie excelentă la precedenta întâlnire a noastră cu Egiptul. De atunci, toată țara e convinsă că el e talismanul nostru norocos“, a scris compania.
Air Senegal a promis că îl va duce gratis la meci pe fanul în cauză și că va plăti și cheltuielile cu cazarea în Maroc. Între timp, suporterul respectiv a fost găsit și a ajuns deja la Tanger, unde se pregătește să-i susțină pe “leii din Teranga” în fața “faraonilor”.
Fanul cu laserul, un copil de 14 ani
Suporterul este un copil, Mouhamed Saliou Ndiaye, care acum are 14 ani. “Și-a adus marfa cu el?“, a întrebat un comentator, referindu-se la laser, după ce Air Senegal a anunțat că Ndiaye a zburat spre Maroc. “A plecat în Maroc cu energie și cu fair-play. Toată lumea e alături de leii noștri“, a reacționat compania aeriană.
Federația din Senegal le-a readus aminte fanilor echipei naționale că laserele sunt interzise la meciurile de la Cupa Africii. Într-un comunicat, oficialii de la Dakar au transmis că laserele pot pune în pericol jucătorii și că, folosite de suporteri, strică reputația fotbalului din Senegal.
