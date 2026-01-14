Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Incredibil! Senegal și-a adus "talismanul norocos" înaintea semifinalei cu Egiptul lui Salah: "Are marfa la el?" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Incredibil! Senegal și-a adus “talismanul norocos” înaintea semifinalei cu Egiptul lui Salah: “Are marfa la el?”

Incredibil! Senegal și-a adus “talismanul norocos” înaintea semifinalei cu Egiptul lui Salah: “Are marfa la el?”

Ionuţ Axinescu Publicat: 14 ianuarie 2026, 15:50

Comentarii
Incredibil! Senegal și-a adus talismanul norocos înaintea semifinalei cu Egiptul lui Salah: Are marfa la el?

Mohamed Salah și suporterul din Senegal / Colaj Antena Sport

Senegal și Egipt se întâlnesc în această seară la Tanger, în prima semifinală de la Cupa Africii. Meciul, între două echipe neînvinse în acest turneu și calificate pentru Cupa Mondială de la vară, se anunță extrem de echilibrat și ar putea fi decis de orice mic detaliu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Iar un “mic detaliu” care a făcut diferența în ultimul meci dintre cele două echipe a devenit viral pe rețelele de socializare.

Laserul care l-a „orbit” pe Salah și a calificat Senegalul la Mondiale

În martie 2022, Senegal și Egipt au jucat un play-off, în două manșe, pentru calificarea la Mondialul din Qatar. Egiptenii s-au impus acasă cu 1-0, dar au pierdut în Senegal cu același scor. S-a ajuns la loviturile de departajare, unde senegalezii s-au calificat după ce Mohamed Salah a trimis peste poartă de la punctul cu var.

Povestea e mai complexă de atât. În momentul în care Salah se pregătea să execute penalty-ul, a fost “orbit” de un laser din tribune. Aparent, egipteanul a fost deranjat și a ratat execuția.

Căutarea „talismanului norocos”

Cu câteva zile în urmă, compania aeriană Air Senegal și-a amintit momentul și a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care cerea ajutor pentru a-l găsi pe fanul care a îndreptat laserul spre Salah. “A lăsat o impresie excelentă la precedenta întâlnire a noastră cu Egiptul. De atunci, toată țara e convinsă că el e talismanul nostru norocos“, a scris compania.

Reclamă
Reclamă

Air Senegal a promis că îl va duce gratis la meci pe fanul în cauză și că va plăti și cheltuielile cu cazarea în Maroc. Între timp, suporterul respectiv a fost găsit și a ajuns deja la Tanger, unde se pregătește să-i susțină pe “leii din Teranga” în fața “faraonilor”.

Saliu, suporterul Senegalului / Air Senegal
Saliu, suporterul Senegalului / Air Senegal

Fanul cu laserul, un copil de 14 ani

Suporterul este un copil, Mouhamed Saliou Ndiaye, care acum are 14 ani. “Și-a adus marfa cu el?“, a întrebat un comentator, referindu-se la laser, după ce Air Senegal a anunțat că Ndiaye a zburat spre Maroc. “A plecat în Maroc cu energie și cu fair-play. Toată lumea e alături de leii noștri“, a reacționat compania aeriană.

Federația din Senegal le-a readus aminte fanilor echipei naționale că laserele sunt interzise la meciurile de la Cupa Africii. Într-un comunicat, oficialii de la Dakar au transmis că laserele pot pune în pericol jucătorii și că, folosite de suporteri, strică reputația fotbalului din Senegal.

Reacţia unei tinere din Indonezia când ţine în mână bani româneşti: "De ce sunt aşa?"Reacţia unei tinere din Indonezia când ţine în mână bani româneşti: "De ce sunt aşa?"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai lua Real Madrid vreun trofeu în acest sezon după despărţirea de Xabi Alonso?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Comuna din România care stă pe o adevărată "comoară". Trebuie 3.000.000 de euro ca să o scoată la suprafață
Observator
Comuna din România care stă pe o adevărată "comoară". Trebuie 3.000.000 de euro ca să o scoată la suprafață
Șeful IPJ Dolj, care a murit în biroul său și a fost avansat post-mortem de Nicușor Dan, s-a bătut în instanță cu Direcția Generală Anticorupție. Ce decizie s-a luat
Fanatik.ro
Șeful IPJ Dolj, care a murit în biroul său și a fost avansat post-mortem de Nicușor Dan, s-a bătut în instanță cu Direcția Generală Anticorupție. Ce decizie s-a luat
16:50
Veste bună pentru Dinamo, înaintea meciului cu U Cluj. Jucătorul care revine mai repede în lotul lui Zeljko Kopic
16:36
Victor Angelescu le-a dat replica fanilor Rapidului, după atacul la adresa lui Dan Şucu: “Voi discuta cu Liviu Ungurean”
16:30
Elias Charalambous, încântat de transferul realizat de Gigi Becali la FCSB: „S-a văzut deja”
16:07
Dinamo poate da lovitura! Ofertă uriașă pentru căpitanul Cătălin Cîrjan
15:37
Daniel Pancu: “Eu consider o mică-minune dacă ajungem în play-off”. Mai cere transferuri
15:20
UPDATECe rol va avea Ilie Dumitrescu la FRF. În ce proiect se implică. A fost prezentat oficial
Vezi toate știrile
1 Ce jucători mai vin la Universitatea Craiova? Filipe Coelho, anunţ despre transferuri: „Sunt foarte buni” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma, transfer de 22 de milioane de euro 3 Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…” 4 Gigi Becali a aruncat bomba: „Ne-am înțeles”. Cât a costat aducerea jucătorului de Champions League 5 Jude Bellingham a răbufnit după plecarea lui Xabi Alonso: “Clovni! Să fie traşi la răspundere” 6 Gigi Becali anunţă că azi se poate face super-transferul iernii la FCSB: “E fotbalist de fotbalist”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”