Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Kingsley Coman semnează cu Al Nassr şi va fi coleg cu Cristiano Ronaldo! Anunţul lui Fabrizio Romano - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Kingsley Coman semnează cu Al Nassr şi va fi coleg cu Cristiano Ronaldo! Anunţul lui Fabrizio Romano

Kingsley Coman semnează cu Al Nassr şi va fi coleg cu Cristiano Ronaldo! Anunţul lui Fabrizio Romano

Bogdan Stănescu Publicat: 11 august 2025, 17:10

Comentarii
Kingsley Coman semnează cu Al Nassr şi va fi coleg cu Cristiano Ronaldo! Anunţul lui Fabrizio Romano

Kingsley Coman / Profimedia Images

Kingsley Coman (29 de ani) va semna cu Al Nassr, a anunţat jurnalistul italian Fabrizio Romano, specializat în transferuri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit acestuia, Al Nassr îi va plăti lui Bayern Munchen sub 30 de milioane de euro. Cristiano Ronaldo va avea o nouă vedetă din Europa în aceeaşi echipă. Al Nassr speră să câştige un trofeu în sezonul viitor.

Kingsley Coman merge la Al Nassr! Un alt transfer “de lux” pentru echipa la care evoluează Cristiano Ronaldo

BREAKING: Kingsley Coman la Al Nassr, iată-ne! Contract încheiat cu Bayern pentru un pachet puțin sub 30 de milioane de euro.

Coman va semna un contract pe trei ani la Al Nassr, parte a unui proiect ambițios după transferurile lui Inigo Martinez și João Félix.

Vizita medicală și semnătura săptămâna aceasta”, a transmis jurnalistul Fabrizio Romano, pe X.

Reclamă
Reclamă

Kingsley Coman este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 30 de milioane de euro. El avea contract cu Bayern Munchen până în vara lui 2027.

Sezonul trecut, Kingsley Coman a evoluat în 24 de partide în Bundesliga pentru Bayern Munchen, marcând 5 goluri şi reuşind 4 assist-uri. El a mai înscris un gol în Cupa Germaniei şi unul în Champions League. În această vară, a marcat 2 goluri pentru Bayern Munchen la Mondialul Cluburilor.

Prima casă reconstruită la Broșteni: voluntarii încep refacerea locuințelor distrusePrima casă reconstruită la Broșteni: voluntarii încep refacerea locuințelor distruse
Reclamă

Sezonul trecut, Kingsley Coman a câştigat campionatul cu Bayern Munchen. Coman a luat titlul de 9 ori cu Bayern Munchen. Totodată, a cucerit Liga Campionilor cu formaţia germană, în sezonul 2019-2020. Mai are 3 Cupe ale Germaniei şi 5 Supercupe ale Germaniei cu Bayern Munchen. În 2020, cu echipa germană, a câştigat Mondialul Cluburilor.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
A învăţat pentru Bacul de toamnă ascultând piesele lui Psihotrop: "M-au ajutat să le înțeleg mai repede"
Observator
A învăţat pentru Bacul de toamnă ascultând piesele lui Psihotrop: "M-au ajutat să le înțeleg mai repede"
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași la buget
Fanatik.ro
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași la buget
19:14
OFICIAL | Un jucător al lui CFR Cluj a părăsit echipa lui Dan Petrescu şi merge la o altă formaţie din România
19:04
Premieră mondială în fotbal! Cererea Barcelonei, aprobată de Federaţie înainte de startul sezonului
19:02
Presa belgiană, la picioarele lui Mircea Rednic, după startul sezonului: “E un adevărat atu pentru echipă”
19:00
VIDEOEstoril – Estrela LIVE VIDEO (20:45). Ianis Stoica debutează în Liga Portugal. Porto – Guimaraes (22:45)
18:49
Radu Drăguşin, mesaj de luptă pentru colegii săi de la naţională: “Sunt convins că vom merge la Mondial”
18:39
Achraf Hakimi: “Merit Balonul de Aur”! Ce a încercat să facă PSG după declaraţia jucătorului său
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal” 2 Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior 3 Gino Iorgulescu, intervenţie în forţă! L-a făcut praf pe Dan Şucu: Şeful de la Rapid i-a cerut demisia 4 Gigi Becali, reacţie fermă când a auzit de oferta Universităţii Craiova pentru Ianis Hagi! 5 Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…” 6 Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat
Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”