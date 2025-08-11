Kingsley Coman semnează cu Al Nassr şi va fi coleg cu Cristiano Ronaldo! Anunţul lui Fabrizio Romano - Antena Sport

Kingsley Coman (29 de ani) va semna cu Al Nassr, a anunţat jurnalistul italian Fabrizio Romano, specializat în transferuri.

Potrivit acestuia, Al Nassr îi va plăti lui Bayern Munchen sub 30 de milioane de euro. Cristiano Ronaldo va avea o nouă vedetă din Europa în aceeaşi echipă. Al Nassr speră să câştige un trofeu în sezonul viitor.

Kingsley Coman merge la Al Nassr! Un alt transfer “de lux” pentru echipa la care evoluează Cristiano Ronaldo

“BREAKING: Kingsley Coman la Al Nassr, iată-ne! Contract încheiat cu Bayern pentru un pachet puțin sub 30 de milioane de euro.

Coman va semna un contract pe trei ani la Al Nassr, parte a unui proiect ambițios după transferurile lui Inigo Martinez și João Félix.

Vizita medicală și semnătura săptămâna aceasta”, a transmis jurnalistul Fabrizio Romano, pe X.