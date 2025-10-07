Legenda Barcelonei se retrage! Anunț făcut pe social media: „A venit momentul” - Antena Sport

O nouă legendă a Barcelonei și-a anunțat retragerea din fotbalul profesionist. Este vorba despre Jordi Alba, jucător legitimat în prezent la Inter Miami, acolo unde este coechipier cu Lionel Messi, Luis Suarez și Sergio Busquets.

Ajuns la vârsta de 36 de ani, fundașul stânga a precizat că va pune punct acestui capitol la finalul sezonului, când se va retrage și Busquets, cu care a fost coleg și la FC Barcelona.

Jordi Alba se retrage din fotbalul profesionist

După o carieră strălucitoare, în care a cucerit nu mai puțin de 22 de trofee, Jordi Alba este gata să își ia rămas-bun de la terenul de fotbal. Spaniolul și-a anunțat retragerea din activitate la finalul acestui sezon.

Cu 459 de apariții în tricoul Barcelonei, cu care a câștigat mai toate titlurile din carieră, Alba a făcut anunțul prin intermediul unui clip video, publicat pe rețelele sociale.

„A venit momentul să închei un capitol cu ​​adevărat semnificativ din viața mea. Am decis să-mi pun capăt carierei de fotbalist profesionist la sfârșitul acestui sezon.