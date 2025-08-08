Al Nassr nu se mai opreşte! Echipa lui Cristiano Ronaldo a început negocierile cu o vedetă de la Bayern Munchen - Antena Sport

Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, pare că vrea cu orice preţ titlul de campioană în acest sezon din Arabia Saudită după ce au încheiat pe locul 3 ediţia precedentă şi au ratat calificarea în Liga Campionilor Asiei.
Vara aceasta, Al Nassr nu a stat deloc degeaba. Mai întâi, saudiţii l-au adus pe Joao Felix la echipă, după care au surprins pe toată lumea după ce l-au convins şi pe Inigo Martinez să plece de la Barcelona.
Al Nassr a început negocierile cu Bayern Munchen pentru Kingsley Coman
Acum, celebrul jurnalist Fabrizio Romano a anunţat bomba. Al Nassr îl vrea pe Kingsley Coman şi a început deja negocierile cu Bayern Munchen pentru transferul starului francez.
Potrivit sursei menţionate mai sus, Kingsley Coman este ţinta principală a celor de la Al Nassr vara aceasta.
Cotat la 30 de milioane de euro pe transfermarkt.com, Kingsley Coman a ajuns la Bayern Munchen în vara anului 2015, atunci când a fost împrumutat de Juventus în Bavaria, pentru 7 milioane de euro. Doi ani mai târziu, Bayern plătea 21 de milioane de euro pentru transferul său definitiv.
Cu 339 de meciuri disputate pentru bavarezi, 72 de goluri şi 71 de meciuri, Kingsley Coman a marcat cel mai important gol al carierei în vara anului 2020, în finala Champions League, cu PSG.
