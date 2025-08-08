Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Al Nassr nu se mai opreşte! Echipa lui Cristiano Ronaldo a început negocierile cu o vedetă de la Bayern Munchen - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Al Nassr nu se mai opreşte! Echipa lui Cristiano Ronaldo a început negocierile cu o vedetă de la Bayern Munchen

Al Nassr nu se mai opreşte! Echipa lui Cristiano Ronaldo a început negocierile cu o vedetă de la Bayern Munchen

Publicat: 8 august 2025, 16:01

Comentarii
Al Nassr nu se mai opreşte! Echipa lui Cristiano Ronaldo a început negocierile cu o vedetă de la Bayern Munchen

Cristiano Ronaldo / Profimedia

Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, pare că vrea cu orice preţ titlul de campioană în acest sezon din Arabia Saudită după ce au încheiat pe locul 3 ediţia precedentă şi au ratat calificarea în Liga Campionilor Asiei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vara aceasta, Al Nassr nu a stat deloc degeaba. Mai întâi, saudiţii l-au adus pe Joao Felix la echipă, după care au surprins pe toată lumea după ce l-au convins şi pe Inigo Martinez să plece de la Barcelona.

Al Nassr a început negocierile cu Bayern Munchen pentru Kingsley Coman

Acum, celebrul jurnalist Fabrizio Romano a anunţat bomba. Al Nassr îl vrea pe Kingsley Coman şi a început deja negocierile cu Bayern Munchen pentru transferul starului francez.

Potrivit sursei menţionate mai sus, Kingsley Coman este ţinta principală a celor de la Al Nassr vara aceasta.

Reclamă
Reclamă

Cotat la 30 de milioane de euro pe transfermarkt.com, Kingsley Coman a ajuns la Bayern Munchen în vara anului 2015, atunci când a fost împrumutat de Juventus în Bavaria, pentru 7 milioane de euro. Doi ani mai târziu, Bayern plătea 21 de milioane de euro pentru transferul său definitiv.

Cu 339 de meciuri disputate pentru bavarezi, 72 de goluri şi 71 de meciuri, Kingsley Coman a marcat cel mai important gol al carierei în vara anului 2020, în finala Champions League, cu PSG.

Cristiano Ronaldo, după ce Joao Felix a ajuns la Al Nassr: “E o opţiune mai bună decât campionatul Portugaliei”

Cristiano Ronaldo s-a arătat extrem de deranjat de reacţia presei din Portugalia după ce s-a scris că Al Nassr, echipa la care este legitimat, l-a “furat” pe Joao Felix.

Cum arată vila de 241 de metri pătraţi a fostului preşedinte Traian Băsescu, din zona ZambaccianCum arată vila de 241 de metri pătraţi a fostului preşedinte Traian Băsescu, din zona Zambaccian
Reclamă

Joao Felix a ajuns vara aceasta la Al Nassr, asta după ce a avut mai multe opţiuni, mai multe echipe fiind interesate de serviciile sale. În cele din urmă, el a ales să părăsească Europa şi să meargă în Arabia Saudită.

Chelsea l-a scos la vânzare, iar după ce a petrecut a doua jumătate a sezonului sub formă de împrumut la AC Milan, s-a scris în Portugalia că sunt şanse mari ca Joao Felix să fie cumpărat de Benfica.

Joao Felix nu a preferat însă să revină în Portugalia şi a ales Al Nassr, mulţi fiind de părere că un rol uriaş l-a avut Cristiano Ronaldo. Starul de 40 de ani a avut însă o reacţie dură atunci când a vorbit cu jurnaliştii despre acest subiect:

Furatul e un lucru rău, nimeni nu a furat nimic de la Benfica. Toată lumea îl ştie pe Joao, că e foarte talentat. Cred că ne va ajuta mult în Arabia Saudită, acolo unde este un campionat puternic.

Voi nu îl ştiţi pe el, dar noi l-am văzut la Campionatul Mondial al Cluburilor. Cred că venirea lui aici este o opţiune mai bună decât campionatul Portugaliei. Uitaţi-vă la numărul de staruri din Arabia Saudită. Chiar şi fără Champions League, a fost o decizie înţeleaptă din partea lui.

Să îl sun să îl conving? Eu nu fac asta, eu nu pun mâna pe telefon. Nu e treaba mea. Voi (n.r. jurnaliştii portughezi) aţi spus asta, dar treaba mea e să mă antrenez şi să joc”, a declarat Cristiano Ronaldo, potrivit goal.com.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
Observator
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
Topul firmelor cu cele mai mari datorii la stat. Jumătate din majorarea TVA de la 1 august putea fi acoperită de datornicii care au avut legături cu Ioan Niculae, Marian Iancu și Sorin Blejnar
Fanatik.ro
Topul firmelor cu cele mai mari datorii la stat. Jumătate din majorarea TVA de la 1 august putea fi acoperită de datornicii care au avut legături cu Ioan Niculae, Marian Iancu și Sorin Blejnar
17:12
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 august
16:54
Ciprian Marica, semnal de alarmă pentru FCSB înaintea returului cu Drita: “Un lucru e cert”
16:41
Laurențiu Reghecampf, dezvăluiri despre salariul pe care îl primește în Sudan: “Nu am doar 15.000 de euro!”
15:38
“De când s-a retras Schumacher, Max este cel mai bun pilot din F1”. Declarație îndrăzneață despre Verstappen
15:36
“Gata!” Gigi Becali schimbă jucătorul U21 la FCSB: “Dacă vrea să joace, ce să fac?”
15:00
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat
Vezi toate știrile
1 “A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult” 2 Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat: “A distrus dușmanul” 3 Astăzi se face mutarea confirmată și de Gigi Becali: “Împrumut cu opțiune de cumpărare” 4 FCSB – Drita 3-2. Revenire spectaculoasă a campioanei. Daniel Bîrligea a marcat golul victoriei în minutul 90+4 5 Reacţia lui Gigi Becali, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea. Ce a spus după FCSB – Drita 3-2 6 Revenire importantă la Dinamo. Fotbalistul care n-a prins vreun minut în noul sezon poate debuta cu Metaloglobus
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat