Al Nassr nu se mai opreşte! Echipa lui Cristiano Ronaldo a început negocierile cu o vedetă de la Bayern Munchen - Antena Sport

Joao Felix a ajuns vara aceasta la Al Nassr, asta după ce a avut mai multe opţiuni, mai multe echipe fiind interesate de serviciile sale. În cele din urmă, el a ales să părăsească Europa şi să meargă în Arabia Saudită.

Chelsea l-a scos la vânzare, iar după ce a petrecut a doua jumătate a sezonului sub formă de împrumut la AC Milan, s-a scris în Portugalia că sunt şanse mari ca Joao Felix să fie cumpărat de Benfica.

Joao Felix nu a preferat însă să revină în Portugalia şi a ales Al Nassr, mulţi fiind de părere că un rol uriaş l-a avut Cristiano Ronaldo. Starul de 40 de ani a avut însă o reacţie dură atunci când a vorbit cu jurnaliştii despre acest subiect:

“Furatul e un lucru rău, nimeni nu a furat nimic de la Benfica. Toată lumea îl ştie pe Joao, că e foarte talentat. Cred că ne va ajuta mult în Arabia Saudită, acolo unde este un campionat puternic.

Voi nu îl ştiţi pe el, dar noi l-am văzut la Campionatul Mondial al Cluburilor. Cred că venirea lui aici este o opţiune mai bună decât campionatul Portugaliei. Uitaţi-vă la numărul de staruri din Arabia Saudită. Chiar şi fără Champions League, a fost o decizie înţeleaptă din partea lui.

Să îl sun să îl conving? Eu nu fac asta, eu nu pun mâna pe telefon. Nu e treaba mea. Voi (n.r. jurnaliştii portughezi) aţi spus asta, dar treaba mea e să mă antrenez şi să joc”, a declarat Cristiano Ronaldo, potrivit goal.com.