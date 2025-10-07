Presa din Polonia i-a aflat soarta lui Edi Iordănescu pe banca Legiei Varșovia: "Am fost asigurați" - Antena Sport

Legia Varșovia a pierdut ultimele două meciuri din toate competițiile, iar anumite voci au început să considere că postul lui Edi Iordănescu pe banca echipei este în pericol. Un jurnalist din Polonia a vrut să afle mai mult despre acest subiect și a luat legătura cu sursele sale din cadrul clubului, care l-au asigurat că fostul selecționer își va păstra momentan locul de muncă.

Presa din țara central-europeană a punctat că informația aflată nu e neapărat o surpriză, deoarece directorul sportiv al Legiei menționase în trecut că primul moment în care clubul și Iordănescu vor “trage linie” se va petrece abia în iarnă. De când a ajuns pe banca polonezilor, antrenorul de 47 de ani a adunat 20 de partide și are un bilanț de 10 victorii, cinci remize și cinci eșecuri.

Edi Iordănescu rămâne la Legia

Dezvăluirile făcute de Piotr Koźmiński, jurnalistul polonez care a aflat soarta românului, au fost făcute publice ulterior pe site-ul goal.pl.

“Ar putea duce recentele înfrângeri la demisia lui Iordănescu? Am întrebat despre acest lucru luni după-amiază. Am fost asigurați că nu se pune problema schimbării antrenorului.

Acest lucru nu este în întregime surprinzător, deoarece se aliniază cu ceea ce a declarat directorul sportiv Michał Żewłakow într-o conferință de presă recentă. El a spus atunci că o primă evaluare a antrenorului va avea loc în iarnă“, s-a scris în presa locală.