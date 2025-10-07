Presa din Polonia i-a aflat soarta lui Edi Iordănescu pe banca Legiei Varșovia: "Am fost asigurați" - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 7 octombrie 2025, 10:42

Edi Iordănescu, într-un meci al Legiei Varșovia / Profimedia

Legia Varșovia a pierdut ultimele două meciuri din toate competițiile, iar anumite voci au început să considere că postul lui Edi Iordănescu pe banca echipei este în pericol. Un jurnalist din Polonia a vrut să afle mai mult despre acest subiect și a luat legătura cu sursele sale din cadrul clubului, care l-au asigurat că fostul selecționer își va păstra momentan locul de muncă.

Presa din țara central-europeană a punctat că informația aflată nu e neapărat o surpriză, deoarece directorul sportiv al Legiei menționase în trecut că primul moment în care clubul și Iordănescu vor “trage linie” se va petrece abia în iarnă. De când a ajuns pe banca polonezilor, antrenorul de 47 de ani a adunat 20 de partide și are un bilanț de 10 victorii, cinci remize și cinci eșecuri.

Edi Iordănescu rămâne la Legia

Dezvăluirile făcute de Piotr Koźmiński, jurnalistul polonez care a aflat soarta românului, au fost făcute publice ulterior pe site-ul goal.pl.

Ar putea duce recentele înfrângeri la demisia lui Iordănescu? Am întrebat despre acest lucru luni după-amiază. Am fost asigurați că nu se pune problema schimbării antrenorului.

Acest lucru nu este în întregime surprinzător, deoarece se aliniază cu ceea ce a declarat directorul sportiv Michał Żewłakow într-o conferință de presă recentă. El a spus atunci că o primă evaluare a antrenorului va avea loc în iarnă“, s-a scris în presa locală.

Un alt cotidian din Polonia, Przeglad Sportowy, menționează că ce se va întâmpla în viitorul apropiat poate decide viitorul fostului selecționer. Legia a pierdut recent meciul cu Samsunspor de la debutul din Conference League, după care a suferit un eșec și în campionat contra celor de la Gornik Zabrze, actualul lider al ierarhiei.

În Ekstraklasa, Legia Varșovia se află pe locul 7 cu Edi Iordănescu pe banca tehnică, având un bilanț de patru victorii, trei remize și trei eșecuri după 10 etape.

