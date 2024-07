Mihai Stoica a dezvăluit salariul uriaş pe care îl va avea Florinel Coman la Al-Gharafa: "Nu avea voie să spună pas" - Antena Sport

Galerie (4) Mihai Stoica a dezvăluit salariul uriaş pe care îl va avea Florinel Coman la Al-Gharafa Florinel Coman / Instagram Al-Gharafa Mihai Stoica a dezvăluit salariul uriaş pe care îl va avea Florinel Coman la Al-Gharafa! Coman a ajuns la Doha, iar luni va face vizita medicală. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Echipa din Qatar a anunţat deja transferul lui Coman. Deşi internaţionalul român avea o clauză de reziliere de 5 milioane de euro, Al-Gharafa a plătit 5.250.000 de euro pentru a-l cumpăra de la FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit salariul uriaş pe care îl va avea Florinel Coman la Al-Gharafa: „Nu avea voie să spună pas” „Urmează să facă vizita medicală. Pentru el este excepţional, sunt bani foarte mulţi. Când vorbim de 2 milioane pe an, vorbim de bani foarte mulţi. Există şi în primele 5 campionate ale Europei puţini jucători care iau salariul ăsta. În Anglia sunt bani foarte mulţi, dar şi acolo sunt jucători care câştigă mai puţin de atât. Vom vedea dacă noi vom pierde sau vom câştiga. Indiscutabil cifrele făcute de Florinel Coman sunt excepţionale şi va fi foarte complicat ca un alt jucător să aibă cifre apropiate, dar putem să câştigăm în alt plan, în cel defensiv. În Europa ai nevoie să stai foarte bine şi defensiv. Reclamă

Nu are sens să fi vorbit ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi rămas Coman. Nimeni nu poate să ştie asta, poate era mult mai bun, cine ştie. Ideea este că la salariul ăsta nu avea voie să spună pas”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

„Bine că nu l-a luat pe Louis Munteanu” Mihai Stoica a spus pe cine se bazează FCSB după plecarea lui Florinel Coman!

Mihai Stoica a spus pe cine se bazează FCSB după plecarea lui Florinel Coman. Oficialul roş-albaştrilor este convins că Marius Ştefănescu va compensa plecarea lui Florinel Coman.

Mihai Stoica e de părere că Marius Ştefănescu va fi implicat în peste 20 de goluri sezonul viitor.

”S-a închis campania de achiziţii. Eu zic că a fost spectaculoasă campania de achiziţii. Ce bani a promis Gigi? A spus sume? Serios, cât a zis? Nu am auzit niciodată. Îţi spun eu că nu a zis aşa ceva. El a vrut să îl ia pe Louis Munteanu. Bine că nu l-a luat. Eu sunt foarte mulţumit. Ştiu ce avem în curte. Ştefănescu va compensa (n.r.: plecarea lui Florinel Coman). Va da un plus la capitolul realizări. Dacă este sănătos, Ştefănescu poate avea peste 20 de contribuţii la goluri sezonul viitor!”, a declarat Mihai Stoica pentru sursa citată. Al-Gharafa a anunţat oficial transferul lui Florinel Coman! Mesajul clubului din Qatar şi primele imagini cu jucătorul la Doha Al-Gharafa a anunţat oficial transferul lui Florinel Coman! Clubul din Qatar a publicat primele imagini cu Florinel Coman în Doha. ”Internaționalul român Coman a ajuns la Doha și va susține vizita medicală pentru a se alătura ‘panterelor’”, a transmis Al-Gharafa, pe Instagram. Gigi Becali a anunţat anterior, la palat, că transferul lui Florinel Coman s-a realizat, după ce clubul din Qatar a plătit 5.250.000 de euro pentru internaţionalul român. Florinel Coman avea clauză de 5 milioane de euro, dar, cel mai probabil, interesul unui alt club din Qatar, Al-Duhail, i-a convins pe cei de la Al-Gharafa să plătească şi mai mult decât clauza de reziliere, pentru a fi siguri că reuşesc transferul lui Coman. „Două lucruri. Eu nu puteam să spun până acum ce nu știam sigur. Eu spuneam public ce știam. Nici eu nu eram sigur. Spuneam că oamenii vor să plătească clauza. Acum e sigur. Au zis că nu vor să plătească clauza, vor să facă contract de transfer, nu cu clauza.

Ca dovadă că îl vor, am mai negociat și am mai luat încă 250.000. Deci, suma de transfer este de 5.250.000, act de transfer între noi și ei. Ieri am semnat actul de transfer.

Am vorbit cu Florinel. A zis că se duce. N-a putut să discute cu ei, că le-a cerut Edi să se concentreze. Astăzi, am vorbit cu Florinel și a zis că între 15 și 20 se duce să facă vizita medicală și să semneze contractul. Totul este înțeles. Mai rămâne să facă vizita medicală. S-a încheiat”, declara, anterior, Gigi Becali la digisport.ro.