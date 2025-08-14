Ousmane Dembele nu vrea să se oprească aici cu PSG. Ce a spus după Supercupă: "Suntem înfometați" - Antena Sport

Închide meniul
Ousmane Dembele nu vrea să se oprească aici cu PSG. Ce a spus după Supercupă: “Suntem înfometați”

Andrei Nicolae Publicat: 14 august 2025, 9:11

Ousmane Dembele, cu trofeul Supercupei Europei în mâini / Profimedia

Paris Saint-Germain a cucerit miercuri seara Supercupa Europei, după ce a revenit de la 0-2 contra lui Tottenham în ultimele 10 minute și s-a impus la loviturile de departajare. După meci, UEFA a ales cel mai bun jucător de pe teren și i-a înmânat trofeul lui Ousmane Dembele, principalul pretendent pentru Balonul de Aur al lui Luis Enrique.

Fotbalistul de 28 de ani de la PSG a oferit câteva declarații după meci și a vorbit despre prestația sa și a coechipierilor, după care și-a anunțat dorința de a câștiga și mai mult alături de clubul de pe Parc des Princes.

Dembele, în extaz după victoria din Supercupă: “E excepțional”

Paris Saint-Germain și-a adjudecat Supercupa Europei în fața lui Tottenham, însă misiunea “reginei” Europei a fost mult mai dificilă decât se așteptau oamenii. Londonezii au făcut un joc foarte bun și au condus până în minutul 85 cu 2-0, grație reușitelor lui van de Ven și Romero.

Pe final, Kank-In Lee și Goncalo Ramos au împins meciul la loviturile de departajare, unde van de Ven și Tel au ratat pentru formația lui Thomas Frank, iar Vitinha pentru parizieni. MVP-ul partidei de pe Stadio Friuli, Ousmane Dembele, a dezvăluit cum a simțit el meciul din teren și s-a arătat entuziasmat de cele cinci trofee câștigate de parizieni doar în acest an 2025.

A fost greu. Este primul nostru meci din sezon și jucăm această finală. La 2-0, ne-am spus că nu mai avem timp să ne gândim.

Trebuia să marcăm un gol și să ne întoarcem în joc. Rezervele ne-au făcut mult bine, ne-au dat multă energie și au făcut diferența. La 2-2, când am văzut că se merge la penalty-uri, mi-am spus că Lucas va salva loviturile de departajare și vom câștiga

Suntem fericiți, câștigăm această Supercupă după o săptămână de antrenament. Anul trecut am avut un sezon grozav, iar acum terminăm cu cinci trofee, e excepțional. Încă suntem înfometați și vrem să câștigăm mai mult“, a declarat starul Parisului, potrivit L’Equipe.

Luis Enrique: “Timp de 80 de minute nu am meritat asta”

La finalul duelului de pe Stadio Friuli, Luis Enrique nu a avut vreo problemă să admită superioritatea lui Tottenham și norocul de care au avut parte elevii săi, deși a remarcat și speranța pe care au avut-o până la final.

Timp de 80 de minute, nu am meritat asta. Cred că Tottenham a meritat să câștige meciul, pentru că s-a simțit că e în formă și că (n.r. jucătorii) s-au antrenat în ultimele șase săptămâni. Au jucat un meci grozav, iar noi ne antrenăm de doar șase zile. Uneori, fotbalul e nedrept și trebuie să recunosc că am fost foarte norocoși să marcăm două goluri în ultimele 10 minute.

Jucătorii mei au avut speranță până în ultimul minut, precum suporterii noștri, însă fotbalul este imprevizibil în acest sens și trebuie să spun că am fost foarte norocoși“, a declarat Luis Enrique, potrivit dailymail.co.uk.

În plus, în momentul în care a fost întrebat dacă pregătirea extrem de scurtă și-a spus cuvântul în jocul făcut de elevii săi în Supercupă, Enrique a confirmat și acest aspect și a reiterat faptul că victoria a reprezentat o minune.

Da, au fost multe pase imprecise și e dificil să joci cum vrei să joci dacă nu te antrenezi. Trebuie să spun că a fost un miracol“.

