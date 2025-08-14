Ousmane Dembele nu vrea să se oprească aici cu PSG. Ce a spus după Supercupă: "Suntem înfometați" - Antena Sport

Paris Saint-Germain a cucerit miercuri seara Supercupa Europei, după ce a revenit de la 0-2 contra lui Tottenham în ultimele 10 minute și s-a impus la loviturile de departajare. După meci, UEFA a ales cel mai bun jucător de pe teren și i-a înmânat trofeul lui Ousmane Dembele, principalul pretendent pentru Balonul de Aur al lui Luis Enrique.

Fotbalistul de 28 de ani de la PSG a oferit câteva declarații după meci și a vorbit despre prestația sa și a coechipierilor, după care și-a anunțat dorința de a câștiga și mai mult alături de clubul de pe Parc des Princes.

Dembele, în extaz după victoria din Supercupă: “E excepțional”

Paris Saint-Germain și-a adjudecat Supercupa Europei în fața lui Tottenham, însă misiunea “reginei” Europei a fost mult mai dificilă decât se așteptau oamenii. Londonezii au făcut un joc foarte bun și au condus până în minutul 85 cu 2-0, grație reușitelor lui van de Ven și Romero.

Pe final, Kank-In Lee și Goncalo Ramos au împins meciul la loviturile de departajare, unde van de Ven și Tel au ratat pentru formația lui Thomas Frank, iar Vitinha pentru parizieni. MVP-ul partidei de pe Stadio Friuli, Ousmane Dembele, a dezvăluit cum a simțit el meciul din teren și s-a arătat entuziasmat de cele cinci trofee câștigate de parizieni doar în acest an 2025.

“A fost greu. Este primul nostru meci din sezon și jucăm această finală. La 2-0, ne-am spus că nu mai avem timp să ne gândim.