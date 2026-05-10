„Magician”. Alexandru Mitriță, gol spectaculos în China. Reușită de zile mari, din lovitură liberă

Alexandru Mitriță (31 de ani) a marcat un gol spectaculos în China. Mijlocașul român a punctat în duelul echipei sale, Zhejiang, cu cei de la Tianjin Jinmen Tiger. Meciul din etapa a 11-a s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.
Alexandru Mitriță a fost titular în partida disputată de Zhejiang pe teren propriu. Fostul jucător al Universității Craiova a deschis scorul în minutul 81.
Alexandru Mitriță, gol spectaculos în China
Alexandru Mitriță a executat o lovitură liberă, din dreapta portarului. Mijlocașul român a trimis spectaculos direct în poartă, dintr-un unghi imposibil. „Magician”, a fost descrierea postării publicate de cei de la Zhejiang, după golul marcat de Mitriță.
Ulterior, cei de la Tianjin Jinmen Tiger au reușit să egaleze dramatic. Oaspeții au marcat din penalty, în minutul 90+13. Xadas a transformat de la punctul cu var și a stabilit astfel scorul final.
Alexandru Mitriță traversează o formă excelentă în China. După ce a revenit din suspendarea de cinci runde, mijlocașul român a oferit o pasă decisivă în victoria din runda precedentă cu Yunnan Yukun și a marcat un gol cu Tianjin Jinmen Tiger, în această etapă.
Grație evoluției din meciul cu Tianjin, Alexandru Mitriță a primit cea mai mare notă, 8,2, din partea celor de la sofascore.ro. Al doilea cel mai bine notat jucător de la Zhejiang a fost fundașul central Haofan, care a primit nota 7,1.
După 11 etape disputate, Zhejiang ocupă locul opt în prima ligă din China. Echipa lui Alexandru Mitriță are doar 10 puncte, în următoarea etapă urmând să se dueleze cu Shanghai Port.
