Nota primită de Cristi Chivu pentru Inter - Lecce. "Culege roadele acestei mișcări curajoase" - Antena Sport

Nota primită de Cristi Chivu pentru Inter - Lecce. "Culege roadele acestei mișcări curajoase"

Fotbal | Fotbal extern

Nota primită de Cristi Chivu pentru Inter – Lecce. “Culege roadele acestei mișcări curajoase”

Radu Constantin Publicat: 15 ianuarie 2026, 8:21

Nota primită de Cristi Chivu pentru Inter – Lecce. Culege roadele acestei mișcări curajoase

Cristi Chivu, la Inter/ Profimedia

Echipa italiană Inter Milano, condusă de românul Cristian Chivu, a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Lecce, într-o restanţă din etapa a 16-a a campionatului italian, serie A.

Cristian Chivu a început meciul de pe San Siro, cu Lecce, fără Lautaro Martinez, Frattesi, Dimarco sau Esposito, iar Bonny, unul dintre titularizaţii surpriză a ratat prima ocazie, în minutul 6. Arbitrul Fabio Maresca a dictat penalti pentru Inter în minutul 24, la un duel între Bonny şi Veiga, însă, chemat la VAR, centralul şi-a schimbat decizia şi a anulat lovitura de pedeapsă. În partea secundă gazdele au continuat să pună în pericol poarta oaspeţilor, dar Falcone a scos la Barella, în minutul 51. Lecce a avut o ocazie mare, în minutul 73, la Siebert, însă goalkeeperul interist Sommer a scos incredibil şi după cinci minute Francesco Pio Esposito a marcat, la o minge respinsă de Falcone, aducând victoria la limită a lui Inter, 1-0 în faţa celor de la Lecce.

Cristi Chivu a primit nota 6,5

Jurnașiștii de la TMT, o publicație de sport din Italia, i-au dat românului nota 6,5.  „Vede o bună oportunitate de a roti lotul și le oferă odihnă unora dintre jucătorii-cheie, în special căpitanului Lautaro. Poate că echipa sa a subestimat dificultatea meciului, abordarea lui Inter pe parcursul primei reprize a fost lentă. Intră mai bine în a doua repriză, iar pentru a schimba lucrurile, nu ezită să treacă la un 3-4-3 cu trei atacanți. Culege roadele acestei mișcări curajoase, marcând golul decisiv cu cel mai tânăr dintre cei trei, apoi termină meciul revenind la un 3-5-2 mai precaut. Curajul nu este niciodată garantat. A meritat victoria”, au scris italienii.

Câştigând restanţa, Inter a ajuns la 20 de meciuri şi 46 de puncte, cu ajutorul cărora elevii lui Chivu sunt lideri în Serie A. Pe locul secund este AC Milan, cu 40 de puncte, dar milanezii au un meci în minus. Pe trei se află campioana, Napoli, tot cu 40 de puncte.

