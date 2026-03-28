Home | Fotbal | Fotbal extern | Olanda – Norvegia 2-1. Victorie la Amsterdam pentru „Portocala Mecanică”. Spectacol în Elveția – Germania. Rezultatele serii

Olanda – Norvegia 2-1. Victorie la Amsterdam pentru „Portocala Mecanică”. Spectacol în Elveția – Germania. Rezultatele serii

Daniel Işvanca Publicat: 28 martie 2026, 0:12

Comentarii
Olanda – Norvegia 2-1. Victorie la Amsterdam pentru Portocala Mecanică”. Spectacol în Elveția – Germania. Rezultatele serii

Jucătorii naționalei Olandei / Profimedia

Pauza internațională nu a venit doar pentru naționalele care își dispută ultimele locuri pentru Campionatul Mondial din această vară, transmis în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cele mai tari selecționate ale lumii au fost în prim-plan vineri seară în cadrul unor partide amicale, toate transmise în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Spectacolul cel mai mare a fost la meciul dintre Elveția și Germania, acolo unde s-au marcat 7 goluri.

Rezultatele zilei de vineri

  • FINAL Anglia – Uruguay 1-1 (White 81′ / Valverde 90+4′)
  • FINAL Elveția – Germania 3-4 (Ndoye 17′, Embolo 41′, Monteiro 79′ / Tah 26′, Gnabry 45+2′, Wirtz 61′, 86′) 
  • FINAL Olanda – Norvegia 2-1 (Van Dijk 35′, Reijnders 51′ / Schjelderup 25′) 
  • FINAL Spania – Serbia 3-0 (Oyarzabal 16′, 43′, Munoz 72′)
  • FINAL Maroc – Ecuador 1-1 (El Aynaoui 88′ / Yeboah 48′)

Olanda – Norvegia și Spania – Serbia sunt cele mai tari amicale programate vineri seară. „Portocala Mecanică” va primi vizita lui Erling Haaland, în timp ce selecționata Spaniei, una dintre marile favorite la câștigarea World Cup 2026, va juca împotriva Serbiei.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
