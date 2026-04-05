Omul pe care Cristi Chivu l-a înlocuit la Inter, întrebat dacă va prelua naționala Italiei: “Sunt flatat”

Simone Inzgahi, fostul antrenor al lui Inter și în prezent la Al-Hilal, a început să fie și el asociat cu postul de selecționer al Italiei după ce “Squadra Azzurra” a ratat dramatic Cupa Mondială pentru a treia ediție la rând. Totuși, predecesorul lui Cristi Chivu de pe Meazza nu pare tentat de o asemenea ofertă.

Italia a rămas fără selecționer după ce Gennaro Gattuso și-a prezentat demisia ca urmare a eșecului din finala barajului pentru Cupa Mondială contra Bosniei și Herțegovina. Formația balcanică s-a impus în duelul de la Zenica contra cvadruplei campioane mondiale după loviturile de departajare, după ce de la punctul cu var au ratat Pio Esposito și Bryan Cristante.

Simone Inzaghi spune “pas” naționalei Italiei

Plecarea lui Gattuso a venit în contextul în care au mai fost două plecări importante de la vârful fotbalului italian. Președintele Federației, Gabriele Gravina, dar și șeful delegației, Gianluigi Buffon, au plecat și ei.

Acum, italienii își caută selecționer, iar Simone Inzaghi, fostul antrenor al lui Inter, și-a făcut și el apariția pe lista posibililor candidați. Acest subiect a fost dezbătut chiar de fostul jucător într-un interviu acordat pentru La Liberta cu ocazia împlinirii a 50 de ani.

Inzaghi a mărturisit că nu se vede pe banca “Squadrei Azzura”, fiind fericit la Al-Hilal. Antrenorul din Golf a discutat de asemenea despre situația actuală a fotbalului din “cizmă”, dar și despre motivele pentru care a părăsit Serie A.