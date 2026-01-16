Răzvan Marin, amendat de patronul lui AEK Atena: "Inacceptabil!" - Antena Sport

Răzvan Marin şi jucătorii lui AEK Atena l-au scos din sărite pe patronul Marios Iliopoulos, după înfrângerea suferită de echipa sa în sferturile de finală ale Cupei Greciei în faţa celor de la OFI Creta, scor 0-1.
Eliminarea din sferturile Cupei Greciei a dus la o amendă colectivă de 400.000 de euro din partea lui Iliopoulos, care a fost dezamăgit de jucătorii săi.
Răzvan Marin şi colegii de la AEK Atena, amendaţi de patron: “Nu există loc pentru niciun alibi”
Fiecare jucător de la AEK Atena trebuie să plătească astfel suma de 17.391 de euro. Răzvan Marin şi coechipierii săi pot scăpa însă fără să plătească această amendă, dar este nevoie de victorii pe linie în meciurile cu Panathinaikos, Asteras şi Olympiacos.
“Ultimul rezultat a fost inacceptabil, nu există loc pentru niciun alibi. Dacă nu vom câștiga cele trei meciuri care ne așteaptă, amenda va fi plătită imediat”, a declarat Marios Iliopoulos, potrivit gazzetta.gr.
AEK Atena se poate concentra acum pe campionat, echipa lui Răzvan Marin fiind pe locul 3 în Grecia, cu 38 de puncte, la egalitate cu PAOK, formaţia pregătită de Răzvan Lucescu, şi la un punct în spatele lui Olympiacos, liderul campionatului.
Răzvan Marin a ajuns în vară la AEK Atena, atunci când grecii au plătit 1,7 milioane de euro pentru transferul acestuia de la Cagliari. La Atena, Răzvan Marin a evoluat în 29 de meciuri în care a reuşit 4 goluri şi 3 pase decisive. La meciul din Cupa Greciei cu OFI Creta, el a fost introdus pe teren în minutul 58.
- Antrenorul de la Al-Ain și-a făcut prima impresie despre Adrian Șut: “Sunt mulțumit”
- Edi Iordănescu și-a găsit echipă! Fostul selecționer a bătut palma cu o fostă campioană! Singurul impediment
- Florinel Coman s-a accidentat în meciul cu echipa lui Cosmin Contra! Cum poate arăta piciorul atacantului român
- “Nu e atât de evoluat”. Ciprian Marica s-a pronunțat după transferul lui Louis Munteanu la DC United
- Transferul lui Lisav Eissat a picat! Veste excelentă pentru Dinamo