Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Răzvan Marin, amendat de patronul lui AEK Atena: "Inacceptabil!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Răzvan Marin, amendat de patronul lui AEK Atena: “Inacceptabil!”

Răzvan Marin, amendat de patronul lui AEK Atena: “Inacceptabil!”

Alex Masgras Publicat: 16 ianuarie 2026, 13:33

Comentarii
Răzvan Marin, amendat de patronul lui AEK Atena: Inacceptabil!

Răzvan Marin, în timpul unui meci / Profimedia

Răzvan Marin şi jucătorii lui AEK Atena l-au scos din sărite pe patronul Marios Iliopoulos, după înfrângerea suferită de echipa sa în sferturile de finală ale Cupei Greciei în faţa celor de la OFI Creta, scor 0-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Eliminarea din sferturile Cupei Greciei a dus la o amendă colectivă de 400.000 de euro din partea lui Iliopoulos, care a fost dezamăgit de jucătorii săi.

Răzvan Marin şi colegii de la AEK Atena, amendaţi de patron: “Nu există loc pentru niciun alibi”

Fiecare jucător de la AEK Atena trebuie să plătească astfel suma de 17.391 de euro. Răzvan Marin şi coechipierii săi pot scăpa însă fără să plătească această amendă, dar este nevoie de victorii pe linie în meciurile cu Panathinaikos, Asteras şi Olympiacos.

“Ultimul rezultat a fost inacceptabil, nu există loc pentru niciun alibi. Dacă nu vom câștiga cele trei meciuri care ne așteaptă, amenda va fi plătită imediat”, a declarat Marios Iliopoulos, potrivit gazzetta.gr.

AEK Atena se poate concentra acum pe campionat, echipa lui Răzvan Marin fiind pe locul 3 în Grecia, cu 38 de puncte, la egalitate cu PAOK, formaţia pregătită de Răzvan Lucescu, şi la un punct în spatele lui Olympiacos, liderul campionatului.

Reclamă
Reclamă

Răzvan Marin a ajuns în vară la AEK Atena, atunci când grecii au plătit 1,7 milioane de euro pentru transferul acestuia de la Cagliari. La Atena, Răzvan Marin a evoluat în 29 de meciuri în care a reuşit 4 goluri şi 3 pase decisive. La meciul din Cupa Greciei cu OFI Creta, el a fost introdus pe teren în minutul 58.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga partida dintre FC Argeş şi FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul furtului ceasului de 175.000 euro, surprins de camere. Psiholoaga se afla noaptea în casa italianului
Observator
Momentul furtului ceasului de 175.000 euro, surprins de camere. Psiholoaga se afla noaptea în casa italianului
Carmen și Klaus Iohannis, restanți și la impozitele locale. Primăria Sibiu îi somează să-și achite datoriile
Fanatik.ro
Carmen și Klaus Iohannis, restanți și la impozitele locale. Primăria Sibiu îi somează să-și achite datoriile
16:53
„Vor fi probleme”. Darius Olaru, mesaj categoric înainte de FC Argeș – FCSB. De ce se teme căpitanul campioanei
16:44
România – Portugalia (LIVE SCORE, 19:00). “Tricolorii” debutează la Campionatul European de Handbal Masculin
16:35
FCSB are ofertă pentru Dennis Politic! Unde poate ajunge jucătorul care l-a dezamăgit pe Gigi Becali
16:27
EXCLUSIVLegendele “câinilor” salută venirea la Dinamo a jucătorului de la AC Milan: “S-au orientat bine”
16:26
Al doilea transfer al iernii la Rapid. Giuleștenii i-au adus un nou portar lui Costel Gâlcă
16:16
BREAKING NEWSRapid a dat lovitura iernii în Liga 1! Olimpiu Moruțan ajunge sub comanda lui Costel Gâlcă
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fostul jucător de la Real Madrid va fi coleg cu Messi 2 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 3 EXCLUSIVEdi Iordănescu și-a găsit echipă! Fostul selecționer a bătut palma cu o fostă campioană! Singurul impediment 4 Gigi Becali a găsit înlocuitor pentru Bîrligea: “Jucătorul ăla pe care-l așteptăm de ani și ani” 5 Răsturnare de situaţie în cazul lui Ciprian Deac. Ce se întâmplă cu el, decizia oficială luată de CFR Cluj 6 Gigi Becali a răbufnit când l-a auzit pe Andrei Nicolescu: “Să spui asemenea minciuni? Mi-am schimbat părerea”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”
Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii”Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii”