Revenire spectaculosă: Ruben Amorim, dorit de o echipă de top din Europa

Ruben Amorim, fostul antrenor de la Manchester United, dat afară din cauza rezultatelor nefaste, ar putea să revină pe banca tehnică la una din formaţiile de top din Europa.

Ruben Amorim, dorit de Benfica în locul lui Jose Mourinho

Jose Mourinho a terminat sezonul fără înfrângere pe banca lui Benfica, însă cu toate acestea trupa londoneză a încheiat pe locul 3 în campionatul Portugaliei. Lusitanul nu va mai rămâne pe banca “Vulturilor”, fiind deja înţeles cu Real Madrid pentru a reveni pe Santiago Bernabeu. Rui Costa, preşedintele celor de la Benfica, nu vrea să piardă timpul şi caută deja un înlocuitor, notează Sky Sports.

Se pare că Ruben Amorim este dorit pe Da Luz şi omul care a luat titlul chiar cu marea rivală, Sporting, ar putea să accepte propunerea. Totuşi, fostul tehnician de la Manchester United nu este singurul pe care Benfica îl vrea. Un alt antrenor din Premier League este pe lista lusitanilor, Marco Silva, care a făcut o treabă foarte bună cu Fulham în ultimii ani.

Ruben Amorim a fost jucător la Benfica

Ruben Amorim a reuşit să intre în istoria lui Sporting prin faptul că a luat campionatul cu echipa după mulţi ani de aşteptare, însă puţină lume ţine minte că el a fost jucător chiar la Benfica, bifând peste 150 de meciuri pentru gruparea de pe Da Luz, fiind campion în 3 rânduri cu echipa.

În prezent, portughezul este liber de contract după ce s-a despărţit pe 5 ianuarie de Manchester United, după un mandat ce a durat mai bine de un an, început în noiembrie 2024.