Andrei Nicolae Publicat: 18 mai 2026, 22:29

Un fost antrenor de la Barcelona, deloc impresionat de revenirea lui Mourinho la Real: Rezultate bune, dar..

Jose Mourinho, în timpul unui meci / Profimedia

Jose Mourinho va fi noul antrenor al lui Real Madrid din sezonul viitor, iar reacțiile din Spania au început să apară odată cu apariția acestei vești. Nu toată lumea vede însă cu ochi buni revenirea lui “The Special One” pe Bernabeu, iar unul dintre cei care se poziționează în tabăra “contra” este Quique Setien, fostul tehnician al Barcelonei.

Jose Mourinho urmează să se întoarcă la Real Madrid după 13 ani și misiunea sa este una clară: revitalizarea unei echipe cu un nume imens care în ultimele două sezoane nu a reușit să câștige niciun trofeu nici la nivel intern, nici pe plan european.

Jose Mourinho nu îl dă pe spate pe Quique Setien

Subiectul revenirii antrenorului portughez în capitala Spaniei a devenit unul de interes în mod evident pentru presa iberică, iar jurnaliștii au încercat să afle părerea mai multor personaje din fotbalul din peninsulă în acest sens.

Quique Setien, antrenor la Barcelona în perioada ianuarie – august 2020, s-a plasat în tabăra celor care nu sunt impresionați de revenirea lui “The Special One” pe Bernabeu. Într-un interviu acordat pentru Radio Marca în cadrul căruia a vorbit și despre alte subiecte, principalul fiind revenirea lui Racing Santander în La Liga, tehnicianul de 67 de ani a recunoscut că nu a fost un fan al echipelor pregătite de Mourinho și că pentru el nu contează doar rezultatul înregistrat pe tabelă la finalul meciului.

Ei bine, nu, nu chiar (n.r. întrebat dacă vede revenirea lui Mourinho în La Liga drept ceva pozitiv). A avut rezultate bune în multe locuri, dar eu nu mă concentrez doar pe rezultate.

Echipele lui Mourinho nu m-au impresionat niciodată cu stilul lor de joc“, a spus Setien.

Mourinho a mai pregătit-o pe Real Madrid între 2010 și 2013 și a reușit să câștige un titlu, o Cupă a Regelui și o Supercupă.

