Acord între Real Madrid și Jose Mourinho. Semnează pe două sezoane!

Lovitură uriașă în fotbalul european: Jose Mourinho ar fi ajuns la un acord cu Real Madrid, anunță celebrul jurnalist Fabrizio Romano. Tehnicianul portughez s-ar fi înțeles cu gruparea de pe „Santiago Bernabeu” pentru un contract valabil pe două sezoane.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, „The Special One” i-a informat deja pe oficialii de la Benfica că va părăsi clubul după mai puțin de un sezon petrecut la Lisabona. Revenirea lui Mourinho la Madrid pare acum doar o chestiune de timp.

Sursa citată susține că antrenorul portughez va avea săptămâna viitoare o întâlnire finală cu președintele Real Madrid, Florentino Pérez, pentru stabilirea ultimelor detalii contractuale.

“Here we go! Jose Mourinho s-a înțeles asupra revenirii sale la Real Madrd. Toți termenii au fost conveniți verbal între Jose Mourinho și Real Madrid — Toate documentele vor fi semnate luna aceasta.

Planul este pentru un contract inițial de 2 ani. Mourinho nu a creat nicio problemă în ceea ce privește detaliile, deoarece singura sa dorință a fost să se întoarcă la Real Madrid.