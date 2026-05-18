Acord între Real Madrid și Jose Mourinho. Semnează pe două sezoane!

Radu Constantin Publicat: 18 mai 2026, 12:40

Jose Mourinho, pe banca Benficăi, la un meci / Profimedia Images

Lovitură uriașă în fotbalul european: Jose Mourinho ar fi ajuns la un acord cu Real Madrid, anunță celebrul jurnalist Fabrizio Romano. Tehnicianul portughez s-ar fi înțeles cu gruparea de pe „Santiago Bernabeu” pentru un contract valabil pe două sezoane.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, „The Special One” i-a informat deja pe oficialii de la Benfica că va părăsi clubul după mai puțin de un sezon petrecut la Lisabona. Revenirea lui Mourinho la Madrid pare acum doar o chestiune de timp.

Sursa citată susține că antrenorul portughez va avea săptămâna viitoare o întâlnire finală cu președintele Real Madrid, Florentino Pérez, pentru stabilirea ultimelor detalii contractuale.

“Here we go! Jose Mourinho s-a înțeles asupra revenirii sale la Real Madrd. Toți termenii au fost conveniți verbal între Jose Mourinho și Real Madrid — Toate documentele vor fi semnate luna aceasta.

Planul este pentru un contract inițial de 2 ani. Mourinho nu a creat nicio problemă în ceea ce privește detaliile, deoarece singura sa dorință a fost să se întoarcă la Real Madrid.

Mourinho urmează să călătorească la Madrid după meciul Real-Bilbao, planurile pentru noul său capitol de pe Bernabeu fiind deja începute. The Special One se întoarce!”, a scris Fabrizio Romano, pe Facebook.

Mourinho a mai pregătit-o pe Real Madrid în perioada 2010-2013, interval în care a cucerit un titlu în La Liga, o Cupă a Regelui și o Supercupă a Spaniei.

 

