Antonio Conte a decis: pleacă de la Napoli! Unde ar putea ajunge

Mihai Alecu Publicat: 19 mai 2026, 19:07

Antonio Conte pleacă de la Napoli şi poate ajunge pe banca Italiei. Foto: Getty Images

Antonio Conte nu va mai continua la Napoli din sezonul viitor, iar mandatul tehnicianului pe banca formaţiei de lângă Vezuviu se opreşte astfel după două sezoane şi un titlu câştigat alături de gruparea unde Diego Maradona scria istorie.

Antonio Conte nu mai continuă la Napoli

Mariajul dintre Antonio Conte şi cei de la Napoli se va încheia după ultima etapă a actualului sezon din Serie A, iar antrenorul italian a discutat deja cu patronul echipei, Aurelio De Laurentis, pe care l-a anunţat în urmă cu o lună de decizia luată, notează Fabrizio Romano. Se pare că omul de afaceri şi antrenorul sunt în relaţii bune şi toată discuţia a decurs într-un mod civilizat, fără reproşuri.

Italianul mai avea un an de contract cu echipa, dar a ajuns la o înţelegere în care nici să nu plătească, nici să nu primească vreun ban în momentul despărţirii, iar astfel contractul să fie rupt unilateral, fără complicaţii.

Primul sezon a fost unul mai bun pentru Conte, reuşind să câştige campionatul în detrimentul celor de la Inter, însă venirea lui Chivu din vară s-a dovedit a fi mutarea care a făcut diferenţa în favoarea nerazzurrilor. Napoli este pe locul 2 acum şi are nevoie de un punct în ultima rundă din duelul cu Udinese, de pe teren propriu.

Antonio Conte ar putea ajunge pe banca naţionalei Italiei

Conte ar putea să nu stea mult pe bară, asta pentru că tehnicianul este pe lista Federaţiei din Italia pentru a-i urma lui Gennaro Gattuso, cel care şi-a dat demisia după ce a pierdut barajul de calificare la Cupa Mondială.

Momentan italienii au un antrenor interimar, pe Silvio Baldini, însă este de aşteptat ca un nou selecţioner să fie numit în viitorul apropiat. De altfel, Antonio Conte a mai fost pe banca Squadrei Azzurra, între 2014 şi 2016, reuşind 14 victorii, 6 egaluri şi 5 eşecuri.

