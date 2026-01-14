Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Senegal s-a calificat în finala Cupei Africii pe Naţiuni! Sadio Mane, decisiv în duelul cu Mohamed Salah - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Senegal s-a calificat în finala Cupei Africii pe Naţiuni! Sadio Mane, decisiv în duelul cu Mohamed Salah

Senegal s-a calificat în finala Cupei Africii pe Naţiuni! Sadio Mane, decisiv în duelul cu Mohamed Salah

Alex Masgras Publicat: 14 ianuarie 2026, 21:27

Comentarii
Senegal s-a calificat în finala Cupei Africii pe Naţiuni! Sadio Mane, decisiv în duelul cu Mohamed Salah

Mohamed Salah şi Sadio Mane, în Senegal - Egipt / Profimedia

Senegal s-a impus în prima semifinală de la Cupa Africii pe Naţiuni, după ce a învins-o pe Egipt, într-o reeditare a finalei din 2022, câştigată tot de Senegal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sadio Mane a fost marcatorul singurului gol al unei partide în care Egipt nu a reuşit să se ridice la nivelul unei semifinale de turneu continental. Echipa lui Mohamed Salah va rămâne însă în Maroc, pentru disputarea meciului care va decide echipa de pe locul 3.

Senegal s-a calificat în finala Cupei Africii pe Naţiuni, după victoria cu Egipt

Prima repriză a fost dominată fără drept de apel de Senegal, în condiţiile în care Egipt nici măcar nu s-a apropiat de poarta adversă. Nici în partea a doua, Mohamed Salah şi coechipierii săi nu au contat.

Într-un moment în care meciul părea că se îndreaptă spre prelungiri, Sadio Mane, fostul jucător de la Liverpool, a marcat cu un şut puternic de la marginea careului, în minutul 78. Acesta a fost golul cu numărul 11 marcat de Mane la Cupa Africii pe Naţiuni.

Reclamă
Reclamă

Nici după acest moment, Egiptul nu a reuşit să găsească un o soluţie în faţa senegalezilor, într-un meci în care au fost dominaţi la toate capitolele. Dacă Salah trebuie să se consoleze cu finala mică, Sadio Mane, fostul său coechipier de la Liverpool, va juca în marea finală a turneului. A doua semifinală, dintre nigeria şi Maroc, va începe la ora 22:00.

Pentru Senegal, aceasta este a treia finală de la Cupa Africii pe Naţiuni în ultimele patru turnee. În primele 14 ediţii în care Senegal a participat, adică până în 2002, a ajuns o singură dată în ultimul act.

Românii caută al doilea job. Câţi bani pot face ca şofer de ride sharingRomânii caută al doilea job. Câţi bani pot face ca şofer de ride sharing
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai lua Real Madrid vreun trofeu în acest sezon după despărţirea de Xabi Alonso?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Concedieri şi tăieri de sporuri la instituţiile centrale. Vor fi mai puţini poliţişti locali
Observator
Concedieri şi tăieri de sporuri la instituţiile centrale. Vor fi mai puţini poliţişti locali
Salariile angajaților Nordis, plătiți dintr-un fond administrat de stat. De unde provin banii
Fanatik.ro
Salariile angajaților Nordis, plătiți dintr-un fond administrat de stat. De unde provin banii
21:09
VideoJurnal Antena Sport | A încălcat legea pentru fotbal
20:56
VideoJurnal Antena Sport | Charalambous nu e convins că Arad vine la FCSB
20:56
VideoJurnal Antena Sport | Război și fotbal pentru Stoinov
20:53
VideoJurnal Antena Sport | Sparge gheața cu victoria
20:51
VideoJurnal Antena Sport | Și campioana e pe minus
20:42
Răzvan Lucescu, victorie uriaşă! S-a calificat în semifinalele Cupei Greciei după ce PAOK a învins-o pe Olympiacos
Vezi toate știrile
1 Ce jucători mai vin la Universitatea Craiova? Filipe Coelho, anunţ despre transferuri: „Sunt foarte buni” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Tottenham, transfer de 40 de milioane 3 Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…” 4 UPDATECe rol va avea Ilie Dumitrescu la FRF. În ce proiect se implică. A fost prezentat oficial 5 Jude Bellingham a răbufnit după plecarea lui Xabi Alonso: “Clovni! Să fie traşi la răspundere” 6 Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”