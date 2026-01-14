Senegal s-a calificat în finala Cupei Africii pe Naţiuni! Sadio Mane, decisiv în duelul cu Mohamed Salah - Antena Sport

Senegal s-a impus în prima semifinală de la Cupa Africii pe Naţiuni, după ce a învins-o pe Egipt, într-o reeditare a finalei din 2022, câştigată tot de Senegal.

Sadio Mane a fost marcatorul singurului gol al unei partide în care Egipt nu a reuşit să se ridice la nivelul unei semifinale de turneu continental. Echipa lui Mohamed Salah va rămâne însă în Maroc, pentru disputarea meciului care va decide echipa de pe locul 3.

Senegal s-a calificat în finala Cupei Africii pe Naţiuni, după victoria cu Egipt

Prima repriză a fost dominată fără drept de apel de Senegal, în condiţiile în care Egipt nici măcar nu s-a apropiat de poarta adversă. Nici în partea a doua, Mohamed Salah şi coechipierii săi nu au contat.

Într-un moment în care meciul părea că se îndreaptă spre prelungiri, Sadio Mane, fostul jucător de la Liverpool, a marcat cu un şut puternic de la marginea careului, în minutul 78. Acesta a fost golul cu numărul 11 marcat de Mane la Cupa Africii pe Naţiuni.

