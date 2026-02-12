Toată țara-i la fotbal: campionatul în care trei echipe au „sold out” la fiecare meci și 11 din 18 au stadioanele 99% pline! - Antena Sport

Campionatul Germaniei e din altă lume și continuă să adune sute de mii de spectatori etapă de etapă. Bundesliga are o medie incredibilă de aproape 42.000 de oameni pe meci, iar trei dintre cluburi joacă fiecare partidă de acasă cu stadionul plin în proporție de 100%!

Bayern Munchen, Borussia Dortmund și Hamburger SV sunt cele trei echipe care au avut sold out la fiecare meci din acest sezon. Dortmund deține și recordul de spectatori la un meci, 81.365 de persoane contra lui Union Berlin (3-0), pe 31 august 2025.

12 din 18 echipe au stadionul plin în proporție de cel puțin 98%!

Interesul pentru Bundesliga este uriaș, indiferent de locul din clasament și numele cluburilor. De fapt, 12 dintre cele 18 echipe din prima ligă au stadionul ocupat la cel puțin 98% din capacitate. Inclusiv cluburi teoretic mici, precum Freiburg sau codașele Heidenheim și St. Pauli reușesc să umple arenele.

Cel mai mic procent de spectatori în raport cu capacitatea stadionului îl au, în ordine, RB Leipzig, Hoffenheim și Wolfsburg. Chiar și așa, Leipzig, cu o arenă mare, are o medie de peste 44.000 de spectatori la meciurile de pe propriul teren, în timp ce Hoffenheim și Wolfsburg depășesc 23.000.