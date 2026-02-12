Toată țara-i la fotbal: campionatul în care trei echipe au „sold out” la fiecare meci și 11 din 18 au stadioanele 99% pline! - Antena Sport

Campionatul Germaniei e din altă lume și continuă să adune sute de mii de spectatori etapă de etapă. Bundesliga are o medie incredibilă de aproape 42.000 de oameni pe meci, iar trei dintre cluburi joacă fiecare partidă de acasă cu stadionul plin în proporție de 100%!
Bayern Munchen, Borussia Dortmund și Hamburger SV sunt cele trei echipe care au avut sold out la fiecare meci din acest sezon. Dortmund deține și recordul de spectatori la un meci, 81.365 de persoane contra lui Union Berlin (3-0), pe 31 august 2025.
12 din 18 echipe au stadionul plin în proporție de cel puțin 98%!
Interesul pentru Bundesliga este uriaș, indiferent de locul din clasament și numele cluburilor. De fapt, 12 dintre cele 18 echipe din prima ligă au stadionul ocupat la cel puțin 98% din capacitate. Inclusiv cluburi teoretic mici, precum Freiburg sau codașele Heidenheim și St. Pauli reușesc să umple arenele.
Cel mai mic procent de spectatori în raport cu capacitatea stadionului îl au, în ordine, RB Leipzig, Hoffenheim și Wolfsburg. Chiar și așa, Leipzig, cu o arenă mare, are o medie de peste 44.000 de spectatori la meciurile de pe propriul teren, în timp ce Hoffenheim și Wolfsburg depășesc 23.000.
Borussia Dortmund și Bayern, în topul spectatorilor
Evident, Dortmund și Bayern, cu cele mai mari stadioane din Bundesliga, sunt cele mai atractive echipe din Germania. Borussia are o medie incredibilă, de 81.365 de oameni la meciurile de acasă, în timp ce bavarezii ating 75.000!
Stuttgart, Eintracht Frankfurt, Hamburger SV, Monchengladbach și Koln depășesc toate media de 50.000 de spectatori pe meci. Conform statisticilor ESPN, cea mai mică asistență în această stagiune de Bundesliga s-a înregistrat la meciul dintre Heidenheim și Wolfsburg, scor 1-3. Au fost în jur de 13.000 de spectatori, cu amendamentul că Heidenheim joacă pe Voith-Arena, un stadion de numai 15.000 de locuri!
