Transferul lui Lisav Eissat a picat! Veste excelentă pentru Dinamo - Antena Sport

Lisav Eissat era pe punctul de a se transfera în Polonia, însă mutarea a picat în ultimul moment, din cauza suporterilor celor de la Rakow, echipă pentru care evoluează în prezent românul Bogdan Racovițan.

Vestea este una cât se poate de bună pentru conducerea lui Dinamo, care și-a manifestat interesul pentru a-l cumpăra pe fotbalistul evaluat la 375.000 de euro.

Transferul lui Lisav Eissat la Rakow, blocat de suporteri

Lisav Eissat este pe lista polonezilor de la Rakow, însă gruparea unde evoluează Bogdan Racovițan nu poate finaliza transferul din cauza suporterilor, care au protestat în acest sens.

Potrivit celor de la topliga.pl, fanii nu doresc ca cei din conducerea clubului să negocieze cu echipe din Israel, motivul principal fiind un banner pe care gruparea israeliană l-a afișat la un joc din Conference League.

Din această cauză, transferul acestuia s-a blocat, vestea fiind una de excepție pentru Dinamo, care a purtat mai multe discuții cu oficialii celor de la Maccabi Haifa, dar și cu părinții jucătorului.