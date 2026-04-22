Oficial! Rădoi a semnat cu Gaziantep. Moment fără precedent la conferință: „Vă mulțumesc pentru Lucescu”

Mirel Rădoi a devenit astăzi oficial antrenorul celor de la Gaziantep. Asta după ce clubul din Turcia a anunțat aseară că a ajuns la un acord preliminar pentru fostul selecționer.
Rădoi pleacă după doar 5 etape de la FCSB și va antrena trei jucători români la noua echipă: Alex Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș.
Update
Clubul Gaziantep a anunțat oficial venirea lui Mirel Rădoi!
GAZİANTEP’E HOŞ GELDİN RADOI!
Kulübümüz, Teknik Direktör Mirel Radoi ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Mirel Radoi ve ekibine hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/xU7CrZke0w
— Gaziantep FK (@GaziantepFK) April 22, 2026
Presa din Turcia scrie că evenimentul s-a încheiat. A fost pentru prima dată în istoria clubului Gaziantep când a organizat la stadionul său o ceremonie de semnare a contractului cu un manager!
Mirel Rădoi a semnat cu Gaziantep și a mers pe gazonul arenei cu 32.000 de locuri, inaugurată în 2017. Rădoi a susținut apoi o conferință de presă.
„Vă mulțumesc pentru că ați oferit condoleanțe pentru Mircea Lucescu” au fost primele cuvinte ale lui Mirel Rădoi.
El i-a transmis și un mesaj fostului antrenor: „Dacă Burak Yilmaz nu pleca, nu aș fi fost aici acum. Așa că îi mulțumesc” a mai spus Rădoi.
Kulübümüzün yeni teknik direktörü Mirel Radoi, Gaziantep Stadyumu'na gelerek önce sahayı inceledi. Ardından kulüp başkanıyla birlikte basın toplantısı gerçekleştirdi. Resmî açıklama ise birazdan yapılacak.
— Tweet Gaziantep 🏆 (@GfkTweetleri) April 22, 2026
Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Mirel Radoi sahaya ayak bastı.
— Reform Haber (@reformhabercom) April 22, 2026
Gaziantep FK'da ikinci Rumen dönemi! Mirel Radoi resmen imzayı attı
— 🇹🇷KENT HABER🇹🇷 (@_KentHaber27) April 22, 2026
Rădoi, prezentat astăzi la Gaziantep
Rădoi a ajuns în miezul nopții la Gaziantep unde a fost întâmpinat de directorul sportiv al echipei, Cemil Cansiz, dar și de liderul suporterilor clubului care i-a dărut flori și un fular al clubului.
În această dimineață s-au pus la punct toate detaliile contractuale, iar Rădoi va semna contractul cu noua echipă la ora 13.00, la stadionul Metropolitan din Gaziantep, scriu turcii de la Olaymedya.
Rădoi va fi apoi prezentat oficial și va începe treaba. Debutul va avea loc sâmbătă pe 24 aprilie, pe terenul celor de la Eyupspor. Gaziantep este pe locul 10 în clasament, la egalitate cu Konyaspor și Rizespor. Echipa nu va juca în sezonul viitor al cupelor europene: este la 18 puncte de locul 4, ocupat de Beșiktaș, iar din Cupa Turciei a fost eliminată de Fenerbahce cu 4-0.
22 Nisan 2026 Çarşamba
Gaziantep FK'da yeni teknik direktör Mirel Radoi bugün imzayı atıyor.
— tekspor.net (@tekspornet) April 22, 2026
- Leo Messi nu ține cont de rivalitate! L-a sunat personal unul dintre cei mai mari adversari din carieră
- Catastrofal! Leicester City, retrogradată în liga a treia din Anglia la 10 ani după ce a devenit campioană
- Cum a fost primit Mirel Rădoi în mijlocul nopții la Gaziantep
- MAGIE! Inter este în finala Cupei Italiei după ce a revenit de la 0-2 cu Como! Chivu poate face eventul
- „AI-ul mi-a spus să nu-l angajez!” Declarația anului în fotbal! Ce a urmat după ce a ignorat sfatul