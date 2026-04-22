Oficial! Rădoi a semnat cu Gaziantep. Moment fără precedent la conferință: „Vă mulțumesc pentru Lucescu”

„Vă mulțumesc pentru că ați oferit condoleanțe pentru Mircea Lucescu” au fost primele cuvinte ale lui Mirel Rădoi.

El i-a transmis și un mesaj fostului antrenor: „Dacă Burak Yilmaz nu pleca, nu aș fi fost aici acum. Așa că îi mulțumesc” a mai spus Rădoi.

Kulübümüzün yeni teknik direktörü Mirel Radoi, Gaziantep Stadyumu’na gelerek önce sahayı inceledi. Ardından kulüp başkanıyla birlikte basın toplantısı gerçekleştirdi. Resmî açıklama ise birazdan yapılacak. pic.twitter.com/igqz43CSIj

— Tweet Gaziantep 🏆 (@GfkTweetleri) April 22, 2026

Gaziantep FK’nın yeni teknik direktörü Mirel Radoi sahaya ayak bastı. pic.twitter.com/KSL2yldc6r

— Reform Haber (@reformhabercom) April 22, 2026

Rădoi, prezentat astăzi la Gaziantep

Rădoi a ajuns în miezul nopții la Gaziantep unde a fost întâmpinat de directorul sportiv al echipei, Cemil Cansiz, dar și de liderul suporterilor clubului care i-a dărut flori și un fular al clubului.

În această dimineață s-au pus la punct toate detaliile contractuale, iar Rădoi va semna contractul cu noua echipă la ora 13.00, la stadionul Metropolitan din Gaziantep, scriu turcii de la Olaymedya.

Rădoi va fi apoi prezentat oficial și va începe treaba. Debutul va avea loc sâmbătă pe 24 aprilie, pe terenul celor de la Eyupspor. Gaziantep este pe locul 10 în clasament, la egalitate cu Konyaspor și Rizespor. Echipa nu va juca în sezonul viitor al cupelor europene: este la 18 puncte de locul 4, ocupat de Beșiktaș, iar din Cupa Turciei a fost eliminată de Fenerbahce cu 4-0.