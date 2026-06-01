OFICIAL | Rapid, mutarea momentului în handabalul românesc

După un sezon dezamăgitor, cei de la Rapid s-au mişcat repede şi au făcut o mişcare de top, aducând pe banca tehnică un tehnician important al Europei, cu performanţe remarcabile de-a lungul timpului.

Dragan Adzic este alesul pentru a-l înlocui pe Laurent Bezeau, care mai degrabă a dezamăgit pe banca echipei giuleştene, terminând pe poziţia a 7-a în Liga Florilor. Echipa îşi doreşte să fie din nou implicată în lupta pentru primele locuri în sezonul viitor, iar pentru asta şi-au adus un tehnician cu mare experienţă la nivel mondial.

Dragan Adzic este noul antrenor de la Rapid. Anunţul făcut de clubul din Giuleşti

Oficialii de la Rapid au anunţat aducerea lui Dragan Adzic printr-o postare pe reţelele sociale ale clubului.

“Dragan Adzic este noul antrenor al Rapidului. Unul dintre cei mai titrați și respectați tehnicieni din handbalul mondial preia banca tehnică a echipei noastre de senioare! Visam sus si construim cu ambitie, aducând în Giulești o cultură a performanței și a excelenței.

Dragan Adzic este omul trofeelor supreme! Parcursul său este o poveste despre glorie, disciplină și succes la cel mai înalt nivel. Iată reperele de aur din palmaresul noului nostru mentor: De 2 ori Câștigător al EHF Champions League – în 2012 și 2015 (cu ŽRK Budućnost), Campion European – în 2012 (cu Naționala Muntenegrului), Vicecampion Olimpic la Jocurile Olimpice de la Londra – în 2012 (cu Naționala Muntenegrului).