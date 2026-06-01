Vedeta care s-a accidentat după finala Champions League şi riscă să rateze Cupa Mondială

Veşti proaste după finala Champions League dintre PSG şi Arsenal, partidă câştigată de francezi la loviturile de departajare, 1-1 (4-3). A fost titular în cel mai important meci al sezonului, iar acum e aproape să rateze prezenţa la Cupa Mondială.
William Saliba a fost integralist şi a evoluat toate cele 120 de minute ale confruntării de la Budapesta, însă după partidă a acuzat din nou probleme medicale şi riscă să nu mai fie disponibil pentru naţionala Franţei la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic.
William Saliba s-a accidentat şi ar putea să rateze Cupa Mondială
Conform informaţiilor apărute în presă, se pare că fundaşul central a acuzat dureri la spate de mai multe săptămâni şi acum, după finala Champions League, va fi supus unor investigaţii suplimentare pentru a se vedea dacă are nevoie de o perioadă mai lungă de pauză.
Temerile francezilor sunt că jucătorul nu va fi disponibil şi, dacă o să forţeze, nu o să fie o soluţie viabilă pentru naţională în timpul turneului final. Didier Deschamps nu va putea să schimbe lotul, asta pentru că ultima zi în care se face acest lucru este 1 iunie, după care FIFA nu permite alte modificări indiferent de situaţie.
William Saliba a fost unul dintre cei mai buni jucători ai lui Arsenal în ultimul sezon, reuşind să spargă blestemul alături de colegii săi şi să câştige Premier League după o pauză de 22 de ani de când “Tunarii” nu au mai reuşit acastă performanţă.
Lotul Franţei pentru Cupa Mondială
Franţa se află în Grupa I la Cupa Mondială, cu Senegal, Irak şi Norvegia.
- Portari: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (RC Lens), Brice Samba (Stade Rennais)
- Fundași: Lucas Digne (Everton), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (FC Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munchen)
- Mijlocași: N’Golo Kante (Fenerbahce), Manu Kone (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG)
- Atacanți: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern München), Marcus Thuram (Inter Milano)
