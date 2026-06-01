Vedeta care s-a accidentat după finala Champions League şi riscă să rateze Cupa Mondială

Veşti proaste după finala Champions League dintre PSG şi Arsenal, partidă câştigată de francezi la loviturile de departajare, 1-1 (4-3). A fost titular în cel mai important meci al sezonului, iar acum e aproape să rateze prezenţa la Cupa Mondială.

William Saliba a fost integralist şi a evoluat toate cele 120 de minute ale confruntării de la Budapesta, însă după partidă a acuzat din nou probleme medicale şi riscă să nu mai fie disponibil pentru naţionala Franţei la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic.

William Saliba s-a accidentat şi ar putea să rateze Cupa Mondială

Conform informaţiilor apărute în presă, se pare că fundaşul central a acuzat dureri la spate de mai multe săptămâni şi acum, după finala Champions League, va fi supus unor investigaţii suplimentare pentru a se vedea dacă are nevoie de o perioadă mai lungă de pauză.

Temerile francezilor sunt că jucătorul nu va fi disponibil şi, dacă o să forţeze, nu o să fie o soluţie viabilă pentru naţională în timpul turneului final. Didier Deschamps nu va putea să schimbe lotul, asta pentru că ultima zi în care se face acest lucru este 1 iunie, după care FIFA nu permite alte modificări indiferent de situaţie.

William Saliba a fost unul dintre cei mai buni jucători ai lui Arsenal în ultimul sezon, reuşind să spargă blestemul alături de colegii săi şi să câştige Premier League după o pauză de 22 de ani de când “Tunarii” nu au mai reuşit acastă performanţă.