Vedeta care s-a accidentat după finala Champions League şi riscă să rateze Cupa Mondială

Mihai Alecu Publicat: 1 iunie 2026, 20:01

William Saliba ar putea rata Cupa Mondială. Foto: Gettyimages

Veşti proaste după finala Champions League dintre PSG şi Arsenal, partidă câştigată de francezi la loviturile de departajare, 1-1 (4-3). A fost titular în cel mai important meci al sezonului, iar acum e aproape să rateze prezenţa la Cupa Mondială.

William Saliba a fost integralist şi a evoluat toate cele 120 de minute ale confruntării de la Budapesta, însă după partidă a acuzat din nou probleme medicale şi riscă să nu mai fie disponibil pentru naţionala Franţei la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic.

Conform informaţiilor apărute în presă, se pare că fundaşul central a acuzat dureri la spate de mai multe săptămâni şi acum, după finala Champions League, va fi supus unor investigaţii suplimentare pentru a se vedea dacă are nevoie de o perioadă mai lungă de pauză.

Temerile francezilor sunt că jucătorul nu va fi disponibil şi, dacă o să forţeze, nu o să fie o soluţie viabilă pentru naţională în timpul turneului final. Didier Deschamps nu va putea să schimbe lotul, asta pentru că ultima zi în care se face acest lucru este 1 iunie, după care FIFA nu permite alte modificări indiferent de situaţie.

William Saliba a fost unul dintre cei mai buni jucători ai lui Arsenal în ultimul sezon, reuşind să spargă blestemul alături de colegii săi şi să câştige Premier League după o pauză de 22 de ani de când “Tunarii” nu au mai reuşit acastă performanţă.

Lotul Franţei pentru Cupa Mondială

Franţa se află în Grupa I la Cupa Mondială, cu Senegal, Irak şi Norvegia.

  • Portari: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (RC Lens), Brice Samba (Stade Rennais)
  • Fundași: Lucas Digne (Everton), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (FC Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munchen)
  • Mijlocași: N’Golo Kante (Fenerbahce), Manu Kone (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG)
  • Atacanți: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern München), Marcus Thuram (Inter Milano)
