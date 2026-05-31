Au refuzat România, însă Gică Hagi insistă. Jucătorii pe care “Regele” îi vrea sub tricolor

Mihai Alecu Publicat: 31 mai 2026, 18:14

Gică Hagi se pregăteşte de primul meci de la revenire pe banca echipei naţionale a României, la Tbilisi, contra reprezentativei din Georgia, însă selecţionerul se gândeşte şi la viitoarele partide oficiale.

“Regele” are în vizor 3 jucători care au cetăţenie română şi ar putea să ajute echipa naţională pe viitor, asta chiar dacă până acum ei au refuzat să vină să evolueze sub tricolor.

Fotbalistul din Serie A este dorit de Gică Hagi la echipa naţională a României

Daniel Boloca este de mai mulţi ani la Sassuolo, echipă cu care a jucat atât în Serie A, cât şi în Serie B. Acum, mijlocaşul central evoluează în primul eşalon cu formaţia din Regio Emilia, însă a pierdut contactul cu naţionala Italiei, asta după ce în urmă cu ceva ani se vorbea despre posibilitatea ca el să fie convocat la formaţia Squadra Azzurra.

El a purtat discuţii cu mai mulţi foşti selecţioneri ai României şi a fost chiar chemat de Edi Iordănescu în 2022, debutând în amicalul cu Slovenia. Totuşi, de atunci el a refuzat să mai vină şi acum, Gică Hagi, vrea să-l cheme la acţiunile viitoare, considerând că este un jucător care ar putea să aducă un plus important pentru tricolori.

Hagi insistă şi pentru Umit Akdag

Situaţia lui Umit Akdag este puţin diferită, asta după ce fundaşul central a fost cu naţionala României la EURO U21, sub comanda lui Daniel Pancu, însă după acest turneu nu a mai dorit să facă parte din prima reprezentativă, el fiind un jucător remarcat de selecţioneri.

Mircea Lucescu şi oamenii din jurul naţionalei au discutat cu el, însă fotbalistul de la Alanyaspor vrea să reprezinte Turcia. Rămâne de văzut dacă Gică Hagi o să reuşească să-l convingă că echipa naţională a României este cea mai bună variantă pentru el, notează GSP.

Jucătorul crescut la Bayern Munchen şi Real Madrid ar putea să vină şi el la echipa naţională

Adversar al celor de la FCSB în Europa League în sezonul recent încheiat, Flavius Daniliuc, care este la FC Basel, nu a exclus că poate să vină la echipa naţională. Fundaşul central a evoluat de 3 ori pentru Austria, fiind născut acolo din părinţi români, însă datorită regulamentului FIFA el poate schimba încă naţionala şi nu a exclus această variantă.

“E un sentiment frumos, a fost și familia la stadion, m-am bucurat cu ei. Au fost și prieteni din România, care mi-au cerut bilete. Am primit foarte multe mesaje de încurajare, „hai în România!”, „hai la națională!”. Mai este opțiunea (n.r.- de a juca pentru România), am avut doar 3 meciuri (n.r.- la naționala Austriei), nu închid niciodată ușa, n-am închis ușa complet”, spunea Daniliuc.

