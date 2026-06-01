FC Voluntari – Hermannstadt, LIVE TEXT (ora 20:30). Returul barajului pentru promovare/menținere în Liga 1

Hermannstadt a câștigat meciul tur cu 3-2, după ce a condus cu 3-0, iar meciul decisiv se joacă acum la Voluntari. Partida este livetext pe As.ro, dar şi în aplicaţia Antena Sport.

FC Voluntari – Hermannstadt, LIVE TEXT (ora 20:30)

La conferința de presă premergătoare acestui joc, Dorinel Munteanu, antrneorul sibienilor, i-a lăudat pe adversarii săi înainte de cel mai important meci al acestui sezon.

”Probabil există din partea clubului și această dorință de a-i motiva financiar, dar cred că dorința fiecăruia de a fi și anul viitor în Superliga este mult mai mare decât orice suport financiar.

Nu mergem să supraviețuim, mergem să câștigăm. Acesta a fost mesajul meu în fiecare zi. Atuul este atât valoarea individuală, cât și valoarea colectivă. Dar, trebuie să demonstreze.

În tot campionatul care a trecut Voluntariul a jucat foarte bine pe teren propriu, adică tot mai bine decât în jocurile din deplasare. Totul depinde de noi, să știți. Jucătorii noștri cunosc acum adversarul, îl studiem, dar totul depinde de noi. Avem nevoie de atitudinea avem nevoie de încredere, avem nevoie de putere pentru că în acest joc sunt implicați foarte mulți factori”, a spus Munteanu.