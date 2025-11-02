Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

UEFA, aproape de Mongolia! Echipa extremă care va juca în cupele europene: un român a fost acolo, dar a spus „stop” - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | UEFA, aproape de Mongolia! Echipa extremă care va juca în cupele europene: un român a fost acolo, dar a spus „stop”
Foto

UEFA, aproape de Mongolia! Echipa extremă care va juca în cupele europene: un român a fost acolo, dar a spus „stop”

Ionuţ Axinescu Publicat: 2 noiembrie 2025, 14:41

Comentarii
UEFA, aproape de Mongolia! Echipa extremă care va juca în cupele europene: un român a fost acolo, dar a spus „stop”
galerie foto Galerie (3)

Fanii lui Yelimay / Instagram Yelimay

În acest sezon, Kairat Alma-Ata a „furat” toate privirile în Europa. Nu doar pentru că s-a calificat în grupa de Champions League, ci și pentru poziția sa geografică extremă, în estul Kazahstanului. Pe 30 septembrie, Real Madrid a călătorit 6.400 de kilometri până la Alma-Ata, unde a câștigat cu 5-0 în fața echipei locale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ei bine, în sezonul viitor, Kazahstanul va avea în Europa o reprezentantă care vine și mai din est. FC Yelimay a încheiat campionatul pe locul al patrulea și va evolua în ediția următoare de UEFA Conference League!

Cupele europene, la un pas de Mongolia! Ierni cu -15 grade

Yelimay vine din orașul Semey, aflat la circa 800 de kilometri est de Alma-Ata. Ca idee, de la Semey până la cel mai apropiat punct din Mongolia distanța este de doar 1.000 de kilometri! Din Semey la Ulan Bator, capitala Mongoliei, sunt în jur de 2.000 de kilometri, asta în timp ce până la București distanța e de circa 5.200 de kilometri!

În plus, orașul cu puțin peste 300.000 de locuitori are o climă extrem de dură. Situat în estul extrem al Kazahstanului, aproape de Siberia, Semey are ierni cu temperaturi medii de -15 grade Celsius, care noaptea coboară chiar și spre -35.

Astfel, dacă va prinde toamna europeană și se va califica în grupa din Conference League, FC Yelimay se va transforma într-un „coșmar” pentru echipele oaspete.

Reclamă
Reclamă

Eduard Florescu a jucat la Yelimay în acest sezon, dar a spus „stop”

Fondată în 1964, FC Yelimay a câștigat de trei ori titlul în Kazahstan, la finalul anilor ‘90. Tot atunci a jucat în cupele continentale, dar în Asia! La ultima participare, a întâlnit echipe din Kârgâzstan și Iran. După câțiva ani cu probleme financiare, clubul s-a reînființat în 2022, iar în 2024 a revenit în prima ligă.

Acum, clubul din Semey are în lot jucători din diverse colțuri ale planetei: Serbia, Uruguay, Brazilia sau Nigeria. Cel mai valoros fotbalist este, potrivit Transfermarkt, fundașul central sârb Nemanja Ćalasan, cotat la 600.000 de euro.

În acest sezon, pentru Yelimay a jucat și românul Eduard Florescu, transferat în februarie de la Botoșani, pentru 150.000 de euro. Florescu a strâns zece meciuri, a marcat un gol, dar în iunie și-a reziliat contractul, după care a revenit în România, la Unirea Slobozia. „Am decis personal să pun stop, deoarece campionatul nu se potrivea stilului meu”, a povestit atunci Florescu, potrivit GSP.

CALCUL. Cum poți strânge un milion de lei până la pensie, chiar și cu salariul minim pe economieCALCUL. Cum poți strânge un milion de lei până la pensie, chiar și cu salariul minim pe economie
Reclamă
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Am crezut că e bombă". Bărbat din Dej, ucis în propria casă de o explozie. Făcuse revizia la gaze recent
Observator
"Am crezut că e bombă". Bărbat din Dej, ucis în propria casă de o explozie. Făcuse revizia la gaze recent
Dezvăluire șoc: “Neluțu Varga a făcut schimbările lui CFR Cluj cu Dinamo! El l-a băgat pe Zouma, cine altcineva!?”
Fanatik.ro
Dezvăluire șoc: “Neluțu Varga a făcut schimbările lui CFR Cluj cu Dinamo! El l-a băgat pe Zouma, cine altcineva!?”
14:34
FotoAutocarul lui Sepsi, vandalizat! Scandal cu iz xenofob la Craiova! Reacţia clubului din Sfântu Gheorghe
14:18
Universitatea Craiova – Rapid, 20:30, LIVE TEXT. Oltenii încearcă să îi egaleze pe giuleşteni în clasament
13:55
EXCLUSIVEdi Iordănescu, pe lista scurtă pentru înlocuirea lui Patrick Vieira! Decizia conducerii clubului Genoa
13:48
Derapaj al lui Gigi Becali! Jucătorul care nu va mai ajunge la FCSB: “Au făcut pe șmecherii, pe jigodiile, acum la revedere”
13:30
LIVE SCOREVerona – Inter 1-1. Echipa lui Chivu, egalată după un eurogol al lui Zielinski! Gazdele au avut o bară
13:05
Răsturnare de situaţie! Anunţul lui Marius Şumudică despre revenirea pe bancă, după ce avea un acord în China
Vezi toate știrile
1 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 2 Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! 3 Gigi Becali a spus cine a fost omul meciului cu Universitatea Cluj: „Astea îl caracterizează” 4 Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad 5 U Cluj – FCSB 0-2. Campioana, victorie categorică în Ardeal! Darius Olaru, ”one-man show” 6 Gigi Becali, anunţ la miezul nopţii despre viitorul lui Denis Alibec
Citește și