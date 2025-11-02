UEFA, aproape de Mongolia! Echipa extremă care va juca în cupele europene: un român a fost acolo, dar a spus „stop” - Antena Sport

În acest sezon, Kairat Alma-Ata a „furat” toate privirile în Europa. Nu doar pentru că s-a calificat în grupa de Champions League, ci și pentru poziția sa geografică extremă, în estul Kazahstanului. Pe 30 septembrie, Real Madrid a călătorit 6.400 de kilometri până la Alma-Ata, unde a câștigat cu 5-0 în fața echipei locale.
Ei bine, în sezonul viitor, Kazahstanul va avea în Europa o reprezentantă care vine și mai din est. FC Yelimay a încheiat campionatul pe locul al patrulea și va evolua în ediția următoare de UEFA Conference League!
Cupele europene, la un pas de Mongolia! Ierni cu -15 grade
Yelimay vine din orașul Semey, aflat la circa 800 de kilometri est de Alma-Ata. Ca idee, de la Semey până la cel mai apropiat punct din Mongolia distanța este de doar 1.000 de kilometri! Din Semey la Ulan Bator, capitala Mongoliei, sunt în jur de 2.000 de kilometri, asta în timp ce până la București distanța e de circa 5.200 de kilometri!
În plus, orașul cu puțin peste 300.000 de locuitori are o climă extrem de dură. Situat în estul extrem al Kazahstanului, aproape de Siberia, Semey are ierni cu temperaturi medii de -15 grade Celsius, care noaptea coboară chiar și spre -35.
Astfel, dacă va prinde toamna europeană și se va califica în grupa din Conference League, FC Yelimay se va transforma într-un „coșmar” pentru echipele oaspete.
Eduard Florescu a jucat la Yelimay în acest sezon, dar a spus „stop”
Fondată în 1964, FC Yelimay a câștigat de trei ori titlul în Kazahstan, la finalul anilor ‘90. Tot atunci a jucat în cupele continentale, dar în Asia! La ultima participare, a întâlnit echipe din Kârgâzstan și Iran. După câțiva ani cu probleme financiare, clubul s-a reînființat în 2022, iar în 2024 a revenit în prima ligă.
Acum, clubul din Semey are în lot jucători din diverse colțuri ale planetei: Serbia, Uruguay, Brazilia sau Nigeria. Cel mai valoros fotbalist este, potrivit Transfermarkt, fundașul central sârb Nemanja Ćalasan, cotat la 600.000 de euro.
În acest sezon, pentru Yelimay a jucat și românul Eduard Florescu, transferat în februarie de la Botoșani, pentru 150.000 de euro. Florescu a strâns zece meciuri, a marcat un gol, dar în iunie și-a reziliat contractul, după care a revenit în România, la Unirea Slobozia. „Am decis personal să pun stop, deoarece campionatul nu se potrivea stilului meu”, a povestit atunci Florescu, potrivit GSP.
