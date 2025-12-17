Barcelona s-a chinuit cu o echipă din Liga 3 în Cupa Spaniei! Meciul a început cu întârziere din cauza cozilor uriaşe - Antena Sport

FC Barcelona s-a calificat în optimile Cupei Spaniei, după ce a învins, scor 2-0, echipa Guadalajara, din a treia divizie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Golurile au fost marcate de Christensen (76) şi Rashford (90).

Barcelona s-a calificat în optimile Cupei Spaniei

Clubul, care are un stadion cu 8.000 de locuri şi evoluează în Primera RFEF (Divizia a III-a), a fost iniţial copleşit de amploarea evenimentului. Programat pentru ora 21:00, meciul a început în cele din urmă la 21:30, din cauza cozilor interminabile la intrarea în stadion.

Accidentat la spate de şase luni, Marc-André Ter Stegen a putut să revină foarte uşor, deoarece a fost solicitat doar de trei ori la şuturile adversarilor. A fost primul său meci de la partida din Liga Naţiunilor disputată cu echipa Germaniei şi câştigată de Franţa pe 8 iunie (2-0).