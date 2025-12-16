Cum au votat Mircea Lucescu și Ianis Hagi pentru Gala FIFA The Best 2025. Surpriza de pe lista selecționerului - Antena Sport

Gala organizată de FIFA a avut loc marți la Doha și a fost transmisă în direct pe AntenaPLAY. În cadrul evenimentului, au participat peste 800 de celebrități, atât din lumea sportului, cât și din lumea showbiz-ului.

Ousmane Dembele a fost marele câștigător al serii, el fiind clasat pe primul loc în urma voturilor. Pentru această categorie au votat și doi români: Mircea Lucescu și Ianis Hagi.

Mircea Lucescu a surprins! Pe cine a votat selecționerul primul la categoria ”The Best”

Mircea Lucescu și Ianis Hagi și-au exprimat și ei votul pentru Gala FIFA The Best 2025, votând la categoria celui mai bun fotbalist din lume. Niciunul dintre cei doi nu l-au votat pe Ousmane Dembele.

Concret, Ianis Hagi a considerat că Lamine Yamal ar fi trebuit să termine primul, fiind urmat pe podium de brazilianul Raphinha (unul dintre cei mai nedreptățiți în viziunea fanilor) și fotbalistul celor de la Paris Saint Germain.

De partea cealaltă, selecționerul naționalei României a surprins, asta pentru că l-a considerat pe Harry Kane ca fiind cel mai bun jucător. „Il Luce” nu l-a inclus pe Dembele nici măcar pe podium. Locul al doilea i-a aparținut lui Raphinha, iar Top 3 a fost completat de Kylian Mbappe.