Dan Șucu vrea să transfere un fotbalist legendar. A jucat la Manchester City sau Inter - Antena Sport

Dan Şucu şi Genoa se pregătesc să facă un transfer interesant. Potrivit presei din Italia, Edin Dzeko (39 de ani) ar fi foarte aproape să ajungă în iarnă la Genoa, după ce ar urma să încheie colaborarea cu Fiorentina.

Revenit în Italia la începutul sezonului, după despărțirea de Fenerbahce, Dzeko nu a reușit să confirme la Fiorentina. A marcat doar două goluri, iar echipa a ajuns la rerogradare. Mai multe publicații italiene anunţă că negocierile dintre cele două părţi au început, iar mutarea s-ar putea realiza în această iarnă. Atacantul și Daniele De Rossi, antrenorul genovezilor, sunt în relaţii bune şi nu este exclus ca, în ciuda vârstei înainte, să obţină un nou contract.

Edin Dzeko se bucură de un palmares impresionant. În cea mai bună perioadă a carierei, el era cotat la peste 30 de milioane de euro. Dzeko a evoluat la formaţii de top în carieră, cum ar fi Manchester City, Inter sau Roma.