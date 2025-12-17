Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dan Șucu vrea să transfere un fotbalist legendar. A jucat la Manchester City sau Inter - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Dan Șucu vrea să transfere un fotbalist legendar. A jucat la Manchester City sau Inter

Dan Șucu vrea să transfere un fotbalist legendar. A jucat la Manchester City sau Inter

Radu Constantin Publicat: 17 decembrie 2025, 9:21

Comentarii
Dan Șucu vrea să transfere un fotbalist legendar. A jucat la Manchester City sau Inter

Dan Șucu, la Genoa / Profimedia

Dan Şucu şi Genoa se pregătesc să facă un transfer interesant. Potrivit presei din Italia, Edin Dzeko (39 de ani) ar fi foarte aproape să ajungă în iarnă la Genoa, după ce ar urma să încheie colaborarea cu Fiorentina.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Revenit în Italia la începutul sezonului, după despărțirea de Fenerbahce, Dzeko nu a reușit să confirme la Fiorentina. A marcat doar două goluri, iar echipa a ajuns la rerogradare. Mai multe publicații italiene anunţă că negocierile dintre cele două părţi au început, iar mutarea s-ar putea realiza în această iarnă. Atacantul și Daniele De Rossi, antrenorul genovezilor, sunt în relaţii bune şi nu este exclus ca, în ciuda vârstei înainte, să obţină un nou contract.

Edin Dzeko se bucură de un palmares impresionant. În cea mai bună perioadă a carierei, el era cotat la peste 30 de milioane de euro. Dzeko a evoluat la formaţii de top în carieră, cum ar fi Manchester City, Inter sau Roma.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
De la spart lemne la curățat terenuri. Cât costă să angajezi deținuți cu ora pentru treburile din gospodărie
Observator
De la spart lemne la curățat terenuri. Cât costă să angajezi deținuți cu ora pentru treburile din gospodărie
„Va fi o nenorocire!”. Mihai Stoica și Andrei Nicolescu anunță un scenariu fără precedent în Superliga României
Fanatik.ro
„Va fi o nenorocire!”. Mihai Stoica și Andrei Nicolescu anunță un scenariu fără precedent în Superliga României
10:08
Veste uriaşă pentru Matteo Duţu! Românul va face parte din lotul lui AC Milan la Supercupa Italiei
9:54
Afacere Gică Hagi – Mihai Rotaru. Discuţii pentru un transfer de 450.000 de euro
9:48
New York Knicks a câştigat NBA Cup 2025! Victorie în finală contra lui San Antonio Spurs
9:36
Alexandru Bologa a încheiat anul 2025 cu încă o medalie de aur! Campionul olimpic a câştigat Judo Grand Prix São Paulo
9:15
“Abia aştept luna martie!” Ianis Hagi, încrezător că România se va califica la World Cup 2026: “Nu există altă variantă”
8:41
O echipă deja eliminată visează din nou să joace la Mondialul din 2026: „Asta e breșa pe care o exploatăm!”
Vezi toate știrile
1 Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului 2 “Ştiu din interior”. Reacţie categorică după ce Dennis Politic a fost din nou “uitat” pe bancă la FCSB 3 FotoNoi imagini cu stadionul din România, de 117.000.000 de euro! Ce echipă va juca aici din 2028 4 Adi Popa face praf un fost coleg de la FCSB: “Am mai multe trofee decât are el goluri!” 5 Kennedy Boateng, reacție după apariția zvonurilor privind plecarea de la Dinamo: “Cei din club îmi știu valoarea” 6 Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”